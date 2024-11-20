Запит на тишу: у світі набирає обертів новий тренд для інтровертів

Коронавірус і запроваджені у зв'язку з ним обмеження посприяли тому, що люди стали більш ізольованими. Навіть після пандемії не всім хочеться спілкуватися і розмовляти так багато, як раніше.

Запит на "тихі послуги" почав набирати популярності у світі. Вони полягають у тому, що клієнт, приходячи до салону краси, кав'ярні або замовляючи таксі, обирає опцію "не розмовляти", пише Time.

За словами Ендрю Едвардса, співзасновника Sunday Salon, перукарні в Кері (Північна Кароліна, США), вони вже надають такий сервіс, і кожен їхній клієнт може замовити тихий сеанс у перукаря. Тобто майстер не розмовлятиме з клієнтом, даючи змогу тому розслабитися, та не обтяжуючи необхідністю підтримувати бесіду.

Аналогічні послуги доступні тепер і в низці служб таксі. Під час замовлення авто клієнти можуть обрати тиху поїздку, тобто водій не буде з ними розмовляти. За даними однієї з компаній таксі, такою послугою торік скористалися 13% пасажирів, і ця цифра продовжує зростати.

Деякі масажні студії пропонують тихий масаж, під час якого масажист не намагатиметься взаємодіяти з клієнтом. Один японський ритейлер навіть дозволяє покупцям тримати синю сумку при вході в магазин, даючи зрозуміти, що вони не хочуть, щоб продавець розмовляв із ними.

Крім того, в Токіо пішли ще далі. В одному з салонів клієнти навіть можуть обирати між "звичайною розмовою", "скороченою розмовою" або "відсутністю розмови".

Те ж стосується і закладів громадського харчування. Наприклад, Ichiran, ресторан із 85 точками по всьому світу, пропонує окремі кабінки, де відвідувачі їдять на самоті.

Тиша користується популярністю й у вільний час. У TikTok з'явився тренд, який популяризує мовчазну ходьбу. Люди гуляють на природі на самоті, без подкастів, музики чи друзів.

У TikTok з'являється все більше відео тихих прогулянок

У містах по всій країні є мовчазні книжкові клуби, куди люди приходять із книгою, яку хочуть прочитати, і сидять разом, роблячи це в тиші. Засновники клубу Silent Book Club у Сан-Франциско називають це "щасливою годиною для інтровертів". Засновники клубу Лора Глуханич і Гвіневера де ла Маре кажуть, що по всьому світу налічується близько 1 500 відділень Silent Book Club, що більше, ніж минулого року, коли їх було близько 500.

Такий вигляд має "мовчазний" книжковий клуб, де люди збираються і читають книжки, не розмовляючи один з одним

Раніше Фокус писав, наскільки по-різному реагують інтроверти й екстраверти на відсутність сну.