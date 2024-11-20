Запрос на тишину: в мире набирает обороты новый тренд для интровертов

Коронавирус и введенные в связи с ним ограничения поспособствовали тому, что люди стали более изолированными. Даже почле пандемии не всем хочется общаться и разговаривать так много, как раньше.

Запрос на "тихие услуги" начал набирать популярность в мире. Они заключаются в том, что клиент, приходя в салон красоты, кафе или заказывая такси, выбирает опцию "не разговаривать", пишет Time.

По словам Эндрю Эдвардса, соучредителя Sunday Salon, парикмахерской в ​​Кэри (Северная Каролина, США), они уже предоставляют подобный сервис, и каждый их клиент может запросить тихий сеанс у парикмахера. То есть, мастер не будет разговаривать с клиентом, позволяя тому расслабиться и не утруждая необходимостью поддерживать беседу.

Аналогичные услуги доступны теперь и в ряде служб таксист. При заказе авто клиенты могут выбрать тихую поездку, то есть водитель не будет с ними разговаривать. По данным одной из компаний такси, такой услугой в прошлом году воспользовались 13% пассажиров, и эта цифра продолжает расти.

Некоторые массажные студии предлагают тихий массаж, во время которого массажист не будет пытаться взаимодействовать с клиентом. Один японский ритейлер даже позволяет покупателям держать синюю сумку при входе в магазин, давая понять, что они не хотят, чтобы продавец разговаривал с ними.

Кроме того, в Токио пошли еще дальше. В одном из салонов клиенты даже могут выбирать между "обычным разговором", "сокращенным разговором" или "отсутствием разговора".

То же касается и заведений общественного питания. Например, Ichiran, ресторан с 85 точками по всему миру, предлагает отдельные кабинки, где посетители едят в одиночестве.

Тишина пользуется популярностью и в свободное время. В TikTok появился тренд, который восхваляет молчаливую ходьбу. Люди гуляют на природе в одиночестве, без подкастов, музыки или друзей.

В TikTok появляется все больше видео тихих прогулок

В городах по всей стране есть молчаливые книжные клубы, куда люди приходят с книгой, которую хотят прочитать, и сидят вместе, делая это в тишине. Основатели клуба Silent Book Club в Сан-Франциско называют это "счастливым часом для интровертов". Создатели клуба Лора Глуханич и Гвиневера де ла Маре говорят, что по всему миру насчитывается около 1500 отделений Silent Book Club, что больше, чем в прошлом году, когда их было около 500.

Так выглядит "молчаливый" книжный клуб, где люди собираются и читают книги, не разговаривая друг с другом

Ранее Фокус писал, насколько по-разному реагируют интроверты и экстраверты на отсутствие сна.