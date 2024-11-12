Пончики з шоколадною начинкою: простий рецепт приготування

Готові пончики краще подавати теплими, щоб шоколадна начинка всередині була м'якою і тягучою.

Пончики з шоколадною начинкою всередині — десерт, який однаково сподобається як дітям, так і дорослим. Теплі й ароматні, вони чудово підійдуть до чаювання і як частування для гостей. Своїм перевіреним рецептом таких пончиків поділилася кулінарна блогерка Світлана Бауер.

Пончики з шоколадною начинкою

Інгредієнти:

молоко (тепле) — 200 мл;

сухі дріжджі — 7 г;

цукор — 30 г;

ванільний цукор — 16 г;

вершкове масло (розм'якшене) — 35 г;

яйце — 1 шт;

борошно — 400 г;

сіль — щіпка;

шоколадна паста — 200 г;

рослинна олія для смаження;

цукор або цукрова пудра для обвалювання готових пончиків.

Спосіб приготування:

У велику миску влити тепле молоко і додати одразу всі інгредієнти: сухі дріжджі, цукор, ванільний цукор, яйце і дрібку солі. Перемішати.

Поступово ввести просіяне борошно, додати розм'якшене вершкове масло або маргарин і замісити м'яке, еластичне тісто, яке злегка липне до рук. Тісто поставити в тепле місце на вистоювання на 2 години.

Після того як тісто підніметься, розділити його на вісім рівних частин. Кожну частину розкачати в корж, покласти в центр шоколадну пасту. Защипнути добре краї, щоб начинка не витікала під час смаження, і залишити підходити на 30 хвилин.

Обсмажити пампухи на рослинній олії з обох боків до золотистого кольору. Викласти їх на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

Ще теплими обваляти їх у цукрі або цукровій пудрі.

Подавати пончики краще теплими, щоб шоколадна начинка була м'якою і тягучою.

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