Пончики з шоколадною начинкою: простий рецепт приготування
Готові пончики краще подавати теплими, щоб шоколадна начинка всередині була м'якою і тягучою.
Пончики з шоколадною начинкою всередині — десерт, який однаково сподобається як дітям, так і дорослим. Теплі й ароматні, вони чудово підійдуть до чаювання і як частування для гостей. Своїм перевіреним рецептом таких пончиків поділилася кулінарна блогерка Світлана Бауер.
Пончики з шоколадною начинкою
Інгредієнти:
- молоко (тепле) — 200 мл;
- сухі дріжджі — 7 г;
- цукор — 30 г;
- ванільний цукор — 16 г;
- вершкове масло (розм'якшене) — 35 г;
- яйце — 1 шт;
- борошно — 400 г;
- сіль — щіпка;
- шоколадна паста — 200 г;
- рослинна олія для смаження;
- цукор або цукрова пудра для обвалювання готових пончиків.
Спосіб приготування:
У велику миску влити тепле молоко і додати одразу всі інгредієнти: сухі дріжджі, цукор, ванільний цукор, яйце і дрібку солі. Перемішати.
Поступово ввести просіяне борошно, додати розм'якшене вершкове масло або маргарин і замісити м'яке, еластичне тісто, яке злегка липне до рук. Тісто поставити в тепле місце на вистоювання на 2 години.
Після того як тісто підніметься, розділити його на вісім рівних частин. Кожну частину розкачати в корж, покласти в центр шоколадну пасту. Защипнути добре краї, щоб начинка не витікала під час смаження, і залишити підходити на 30 хвилин.
Обсмажити пампухи на рослинній олії з обох боків до золотистого кольору. Викласти їх на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.
Ще теплими обваляти їх у цукрі або цукровій пудрі.
Подавати пончики краще теплими, щоб шоколадна начинка була м'якою і тягучою.
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