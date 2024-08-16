Швидко, смачно і красиво: як приготувати суші-пончики (відео)

Суші, приготовані за цим рецептом, мають цікаву форму і дуже смачні. Зробіть їх на вихідних до приходу гостей або для своїх близьких.

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Способів приготування суші, як і їхніх варіацій, останнім часом з'явилося дуже багато. Цю японську страву вже опанували багато господинь, які тішать себе і близьких екзотикою. Кулінарна блогерка Валерія Велігура розповіла і показала, як приготувати "ледачий" варіант суші — суші-пончики. Вони не тільки смачні, а й мають дуже оригінальний та апетитний вигляд.

Суші-пончики

Інгредієнти на 12 шт:

рис для суші — 150 г;

вода — 165 мл;

норі — 3 листи.

Для заправки:

яблучний або рисовий оцет — 25 мл;

цукор — 1 ст. л;

сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

огірок;

лосось;

тунець;

авокадо;

крем-сир — 150 г;

кунжут.

Спосіб приготування:

Рис ретельно промити кілька разів, поки вода не буде прозорою. Залити чистою водою і довести до кипіння. Поставити на мінімальний вогонь і варити 15 хвилин, не піднімаючи кришку. Після цього вимкнути плиту, під кришку покласти рушник і дати рису постояти ще 15 хвилин.

Додати заправку в теплий рис і перемішати. Після охолодження додати нарізані листи нори та перемішати ще раз.

Силіконову форму для пончиків трохи змастити олією без запаху.

Викласти улюблену начинку, додати шар крем-сиру і заповнити доверху рисом із норі. Обов'язково потрібно змочити руки водою і щільно утрамбувати щільно рис.

Дати постояти 5-10 хвилин і зняти форму. При подачі посипати кунжутом.

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