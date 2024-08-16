Швидко, смачно і красиво: як приготувати суші-пончики (відео)
Суші, приготовані за цим рецептом, мають цікаву форму і дуже смачні. Зробіть їх на вихідних до приходу гостей або для своїх близьких.
Способів приготування суші, як і їхніх варіацій, останнім часом з'явилося дуже багато. Цю японську страву вже опанували багато господинь, які тішать себе і близьких екзотикою. Кулінарна блогерка Валерія Велігура розповіла і показала, як приготувати "ледачий" варіант суші — суші-пончики. Вони не тільки смачні, а й мають дуже оригінальний та апетитний вигляд.
Суші-пончики
Інгредієнти на 12 шт:
- рис для суші — 150 г;
- вода — 165 мл;
- норі — 3 листи.
Для заправки:
- яблучний або рисовий оцет — 25 мл;
- цукор — 1 ст. л;
- сіль — 1 ч. л.
Для начинки:
- огірок;
- лосось;
- тунець;
- авокадо;
- крем-сир — 150 г;
- кунжут.
Спосіб приготування:
Рис ретельно промити кілька разів, поки вода не буде прозорою. Залити чистою водою і довести до кипіння. Поставити на мінімальний вогонь і варити 15 хвилин, не піднімаючи кришку. Після цього вимкнути плиту, під кришку покласти рушник і дати рису постояти ще 15 хвилин.
Додати заправку в теплий рис і перемішати. Після охолодження додати нарізані листи нори та перемішати ще раз.
Силіконову форму для пончиків трохи змастити олією без запаху.
Викласти улюблену начинку, додати шар крем-сиру і заповнити доверху рисом із норі. Обов'язково потрібно змочити руки водою і щільно утрамбувати щільно рис.
Дати постояти 5-10 хвилин і зняти форму. При подачі посипати кунжутом.
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