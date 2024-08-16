Быстро, вкусно и красиво: как приготовить суши-пончики (видео)

Суши, приготовленные по этому рецепту, имеют интересную форму и очень вкусные. Сделайте их на выходных к приходу гостей или для своих близких.

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Способов приготовления суши, как и их вариаций в последнее время появилось очень много. Это японское блюдо уже освоили многие хозяйки, которые радуют себя и близких экзотикой. Кулинарный блогер Валерия Велигура рассказала и показала, как приготовить "ленивый" вариант суши — суши-пончики. Они не только вкусные, но и имеют очень оригинальный и аппетитный вид.

Суши-пончики

Ингредиенты на 12 шт:

рис для суши — 150 гр;

вода — 165 мл;

нори — 3 листа.

Для заправки:

яблочный или рисовый уксус — 25 мл;

сахар — 1 ст. л;

соль — 1 ч. л.

Для начинки:

огурец;

лосось;

тунец;

авокадо;

крем-сыр – 150 гр;

кунжут.

Способ приготовления:

Рис тщательно промыть несколько раз, пока вода не будет прозрачной. Залить чистой водой и довести до кипения. Поставить на минимальный огонь и варить 15 минут, не приподнимая крышку. После этого выключить плиту, под крышку положить полотенце и дать рису постоять еще 15 минут.

Добавить заправку в теплый рис и перемешать. После охлаждения добавить нарезанные листы норы и перемешать еще раз.

Силиконовую форму для пончиков немного смазать маслом без запаха.

Выложить любимую начинку, добавить слой крем-сыра и заполнить доверху рисом с нори. Обязательно нужно смочить руки водой и плотно утрамбовать плотно рис.

Дать постоять 5-10 минут и снять форму. При подаче посыпать кунжутом.

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