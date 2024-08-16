Быстро, вкусно и красиво: как приготовить суши-пончики (видео)
Суши, приготовленные по этому рецепту, имеют интересную форму и очень вкусные. Сделайте их на выходных к приходу гостей или для своих близких.
Способов приготовления суши, как и их вариаций в последнее время появилось очень много. Это японское блюдо уже освоили многие хозяйки, которые радуют себя и близких экзотикой. Кулинарный блогер Валерия Велигура рассказала и показала, как приготовить "ленивый" вариант суши — суши-пончики. Они не только вкусные, но и имеют очень оригинальный и аппетитный вид.
Суши-пончики
Ингредиенты на 12 шт:
- рис для суши — 150 гр;
- вода — 165 мл;
- нори — 3 листа.
Для заправки:
- яблочный или рисовый уксус — 25 мл;
- сахар — 1 ст. л;
- соль — 1 ч. л.
Для начинки:
- огурец;
- лосось;
- тунец;
- авокадо;
- крем-сыр – 150 гр;
- кунжут.
Способ приготовления:
Рис тщательно промыть несколько раз, пока вода не будет прозрачной. Залить чистой водой и довести до кипения. Поставить на минимальный огонь и варить 15 минут, не приподнимая крышку. После этого выключить плиту, под крышку положить полотенце и дать рису постоять еще 15 минут.
Добавить заправку в теплый рис и перемешать. После охлаждения добавить нарезанные листы норы и перемешать еще раз.
Силиконовую форму для пончиков немного смазать маслом без запаха.
Выложить любимую начинку, добавить слой крем-сыра и заполнить доверху рисом с нори. Обязательно нужно смочить руки водой и плотно утрамбовать плотно рис.
Дать постоять 5-10 минут и снять форму. При подаче посыпать кунжутом.
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