Блинные суши: рецепт простой закуски с рыбой и сыром

Приготовление таких суши займент намного меньше времени, чем по оригинальному рецепту.

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Если любите суши, но желания варить рис и возиться с закруткой рулетов у вас нет, лучшее решение – блинные суши. Готовятся они куда проще, чем оригинальное блюдо, и получаются очень вкусными. Как приготовить эту закуску, которая, кстати, вполне подойдет и для праздничного стола, рассказали в блоге "Рецепты каждый день".

Блинные суши

Ингредиенты:

Для блинов:

молоко — 0,5 литра;

растительное масло — 3 ст. л;

мука — 9 ст. л. без горки;

яйцо — 1 шт;

сахар — 0,5 ч. л.

Для начинки:

красная рыба — 100 гр;

огурец — 1 шт;

творожный сыр — 100 гр.

Способ приготовления:

Все ингредиенты для теста хорошо перемешать, чтобы не было комочков, дать ему постоять минут 15-20, снова все перемешать и пожарить тонкие блинчики.

Красную рыбу порезать тонкими полосками. Огурец разрезать вдоль на 6-8 частей. При желании можно очистить его от шкурки.

На каждый остывший блин полосой выложить творожной сыр, рыбу и огурец. Свернуть рулетом. Отправить в холодильник на час, после чего разрезать готовые блины на кружочки и выложить на блюдо.

Ранее Фокус писал, как приготовить ленивые суши "Филадельфия".