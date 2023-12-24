Млинцеві суші: рецепт простої закуски з рибою та сиром
Приготування таких суші займе набагато менше часу, ніж за оригінальним рецептом.
Якщо любите суші, але бажання варити рис і возитися із закручуванням рулетів у вас немає, найкраще рішення — млинцеві суші. Готуються вони набагато простіше, ніж оригінальна страва, і виходять дуже смачними. Як приготувати цю закуску, яка, до речі, цілком підійде і для святкового столу, розповіли в блозі "Рецепты каждый день".
Млинцеві суші
Інгредієнти:
Для млинців:
- молоко — 0,5 літра;
- рослинна олія — 3 ст. л;
- борошно — 9 ст. л. без гірки;
- яйце — 1 шт;
- цукор — 0,5 ч. л.
Для начинки:
- червона риба — 100 г;
- огірок — 1 шт;
- вершковий сир — 100 г.
Спосіб приготування:
Усі інгредієнти для тіста добре перемішати, щоб не було грудочок, дати йому постояти хвилин 15–20, знову все перемішати і посмажити тоненькі млинці.
Червону рибу порізати тонкими смужками. Огірок розрізати вздовж на 6–8 частин. За бажання можна очистити його від шкірки.
На кожен остиглий млинець смугою викласти вершковий сир, рибу й огірок. Згорнути рулетом. Відправити в холодильник на годину, після чого розрізати готові млинці на кружальця і викласти на блюдо.
Раніше Фокус писав, як приготувати ліниві суші "Філадельфія".