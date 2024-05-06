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Еда

Запеченный суши-торт: быстрая и вкусная альтернатива классическому блюду

суши-торт, кулинарные рецепты
Фото: yummy.lera/instagram

Приготовленный по этому рецепту торт мало чем отличается по вкусу от суши, а вот время приготовления он экономит существенно.

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Суши – блюдо японской кухни, которые в последние годы пользуется очень большой популярностью среди соотечественников. Если очень хочется попробовать суши, а заказать нет возможности, приготовьте запеченный суши-торт по рецепту кулинарного блогера Валерии Велигуры. Он готовится быстро и просто, а результат порадует.

Запеченный суши-торт

Ингредиенты:

  • рис для суши – 100 гр;
  • вода – 110 мл;
  • крабовые палочки – 250 гр;
  • икра с лососем – 100 гр;
  • твердый сыр – 50 гр;
  • крем-сыр – 50 гр;
  • майонез – 25 гр;
  • соевый соус – 1 ст. л.
  • острый соус – 1 ч. л (по желанию).

Для подачи:

  • острый соус, зеленый лук, кунжут, нори и соевый соус.

Для заправки:

  • яблочный уксус – 15 гр;
  • сахар – 1 ч. л;
  • соль – 1/2 ч. л.⠀

Способ приготовления:

Рис тщательно промыть несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Залить чистой водой и довести рис до кипения. Поставить огонь на минимум и варить 15 минут, не приподнимая крышку. После этого выключить огонь и дать рису постоять еще 15 минут под крышкой. Добавить заправку и перемешать.

Крабовые палочки разделить на волокна, добавить икру, крем-творог, мелко натертый сыр, майонез, соевый соус, острый соус (по желанию) и тщательно перемешать.

В форму выложить слой риса, а сверху – слой начинки. Духовку разогреть до 180 градусов и отправить туда форму на 20-25 минут.

Подавать с острым соусом, зеленым луком, кунжутом, нори и соевым соусом.

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