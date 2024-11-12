Пончики с шоколадной начинкой: простой рецепт приготовления

Готовые пончики лусше подавать теплыми, чтобы шоколадная начинка внутри была мягкой и тягучей.

Пончики с шоколадной начинкой внутри – десерт, который одинаково понравится как детям, так и взрослым. Теплые и ароматные, они отлично подойдут к чаепитию и в качестве угощения для гостей. Своим проверенным рецептом таких пончиков поделилась кулинарный блогер Светлана Бауэр.

Пончики с шоколадной начинкой

Ингредиенты:

молоко (теплое) — 200 мл;

сухие дрожжи — 7 гр;

сахар — 30 гр;

ванильный сахар — 16 гр;

сливочное масло (размягченное) — 35 гр;

яйцо — 1 шт;

мука — 400 гр;

соль — щепотка;

шоколадная паста — 200 гр;

растительное масло для жарки;

сахар или сахарная пудра для обваливания готовых пончиков.

Способ приготовления:

В большую миску влить теплое молоко и добавить сразу все ингредиенты: сухие дрожжи, сахар, ванильный сахар, яйцо и щепотку соли. Перемешать.

Постепенно ввести просеянную муку, добавить размягченное сливочное масло или маргарин и замесить мягкое, эластичное тесто, которое слегка липнет к рукам. Тесто поставить в теплое место на расстойку на 2 часа.

После того как тесто поднимется, разделить его на восемь равных частей. Каждую часть раскатать в лепешку, положить в центр шоколадную пасту. Защипнуть хорошо края, чтобы начинка не вытекала при жарке, и оставить подходить на 30 минут.

Обжарить пончики на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета. Выложить их на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

Еще теплыми обвалять их в сахаре или сахарной пудре.

Подавать пончики лучше теплыми, чтобы шоколадная начинка была мягкой и тягучей.

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