Пончики с шоколадной начинкой: простой рецепт приготовления
Готовые пончики лусше подавать теплыми, чтобы шоколадная начинка внутри была мягкой и тягучей.
Пончики с шоколадной начинкой внутри – десерт, который одинаково понравится как детям, так и взрослым. Теплые и ароматные, они отлично подойдут к чаепитию и в качестве угощения для гостей. Своим проверенным рецептом таких пончиков поделилась кулинарный блогер Светлана Бауэр.
Пончики с шоколадной начинкой
Ингредиенты:
- молоко (теплое) — 200 мл;
- сухие дрожжи — 7 гр;
- сахар — 30 гр;
- ванильный сахар — 16 гр;
- сливочное масло (размягченное) — 35 гр;
- яйцо — 1 шт;
- мука — 400 гр;
- соль — щепотка;
- шоколадная паста — 200 гр;
- растительное масло для жарки;
- сахар или сахарная пудра для обваливания готовых пончиков.
Способ приготовления:
В большую миску влить теплое молоко и добавить сразу все ингредиенты: сухие дрожжи, сахар, ванильный сахар, яйцо и щепотку соли. Перемешать.
Постепенно ввести просеянную муку, добавить размягченное сливочное масло или маргарин и замесить мягкое, эластичное тесто, которое слегка липнет к рукам. Тесто поставить в теплое место на расстойку на 2 часа.
После того как тесто поднимется, разделить его на восемь равных частей. Каждую часть раскатать в лепешку, положить в центр шоколадную пасту. Защипнуть хорошо края, чтобы начинка не вытекала при жарке, и оставить подходить на 30 минут.
Обжарить пончики на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета. Выложить их на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
Еще теплыми обвалять их в сахаре или сахарной пудре.
Подавать пончики лучше теплыми, чтобы шоколадная начинка была мягкой и тягучей.
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