Нежные и вкусные пончики без жарки: рецепт приготовления
Готовые пончики можно посыпать сахарной пудрой, полить шоколадом или глазурью.
Пончики одинаково вкусны что с начинкой, что без нее. Чаще всего их готовят, обжаривая в растительном масле, а затем поливают глазурью или посыпают сахарной пудрой. Однако готовить их можно и без жарки. Как именно, рассказала кулинарный блогер Виктория
Вкуснейшие пончики без жарки
Ингредиенты:
- творог (5%) – 220 гр;
- мука – 175 гр;
- сахар – 40 гр;
- ванильный сахар – 10 гр;
- разрыхлитель – 8 гр;
- растительное масло – 1 ст. л;
- натуральный йогурт или сметана – 1 ст. л;
- яйцо – 1 шт;
- молоко для смазывания.
Способ приготовления:
В глубокую миску вбить яйцо добавить сахар, ванильный сахар, щепотку соли и взбить венчиком. Затем влить подсолнечное масло, натуральный йогурт или сметану и снова взбить.
Далее добавить кисломолочный творог и размять до однородности.
В несколько этапов добавить просеянную муку с разрыхлителем и сначала перемешать с помощью венчика, а затем руками замесить тесто, которое не липнет к рукам. Разделить его на несколько частей, в зависимости какой размер пончиков хотите, из каждой сделать шарик, прижать его и вырезать серединку.
Переложить пончики на противень, застеленный пергаментом, после чего смазать молоком.
Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 20-25 минут. При подаче посыпать готовые пончики сахарной пудрой или полить шоколадом.
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