Ніжні та смачні пончики без смаження: рецепт приготування

Готові пончики можна посипати цукровою пудрою, полити шоколадом або глазур'ю.

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Пончики однаково смачні що з начинкою, що без неї. Найчастіше їх готують, обсмажуючи в олії, а потім поливають глазур'ю або посипають цукровою пудрою. Однак готувати їх можна і без смаження. Як саме, розповіла кулінарна блогерка Вікторія

Надзвичайно смачні пончики без смаження

Інгредієнти:

кисломолочний сир (5%) — 220 г;

борошно — 175 г;

цукор — 40 г;

ванільний цукор — 10 г;

розпушувач — 8 г;

рослинна олія — 1 ст. л;

натуральний йогурт або сметана — 1 ст. л;

яйце — 1 шт;

молоко для змащування.

Спосіб приготування:

У глибоку миску вбити яйце, додати цукор, ванільний цукор, дрібку солі та збити вінчиком. Потім влити соняшникову олію, натуральний йогурт або сметану і знову збити.

Далі додати кисломолочний сир і розім'яти до однорідності.

У кілька етапів додати просіяне борошно з розпушувачем і спочатку перемішати за допомогою вінчика, а потім руками замісити тісто, що не липне до рук. Розділити його на кілька частин, залежно від того, який розмір пампушок хочете, з кожної зробити кульку, притиснути її та вирізати серединку.

Перекласти пончики на деко, застелене пергаментом, після чого змастити молоком.

Випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, 20-25 хвилин. Під час подачі посипати готові пончики цукровою пудрою або полити шоколадом.

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