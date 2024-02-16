Ніжні та смачні пончики без смаження: рецепт приготування
Готові пончики можна посипати цукровою пудрою, полити шоколадом або глазур'ю.
Пончики однаково смачні що з начинкою, що без неї. Найчастіше їх готують, обсмажуючи в олії, а потім поливають глазур'ю або посипають цукровою пудрою. Однак готувати їх можна і без смаження. Як саме, розповіла кулінарна блогерка Вікторія
Надзвичайно смачні пончики без смаження
Інгредієнти:
- кисломолочний сир (5%) — 220 г;
- борошно — 175 г;
- цукор — 40 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- розпушувач — 8 г;
- рослинна олія — 1 ст. л;
- натуральний йогурт або сметана — 1 ст. л;
- яйце — 1 шт;
- молоко для змащування.
Спосіб приготування:
У глибоку миску вбити яйце, додати цукор, ванільний цукор, дрібку солі та збити вінчиком. Потім влити соняшникову олію, натуральний йогурт або сметану і знову збити.
Далі додати кисломолочний сир і розім'яти до однорідності.
У кілька етапів додати просіяне борошно з розпушувачем і спочатку перемішати за допомогою вінчика, а потім руками замісити тісто, що не липне до рук. Розділити його на кілька частин, залежно від того, який розмір пампушок хочете, з кожної зробити кульку, притиснути її та вирізати серединку.
Перекласти пончики на деко, застелене пергаментом, після чого змастити молоком.
Випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, 20-25 хвилин. Під час подачі посипати готові пончики цукровою пудрою або полити шоколадом.
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