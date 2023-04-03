Пончики із сиром: найкраща закуска, яка не потребує кулінарних навичок

Прекрасне поєднання м'якого тіста та сиру буде ідеальним доповненням до сніданку чи перекусу.

Related video

Копи всього світу не дарма люблять пончики – вони смачні та дають відмінний запас енергії. А якщо говорити про пончики із сиром, то їх ніжний смак не залишить нікого байдужим. Це найкраща закуска, яку приготувати зможе кожен, причому дуже швидко.

Звичайно, це страва не на кожен день, якщо ви стежите за своєю фігурою. Калорійність пончиків із сиром становить 296 ккал на 100 грамів продукту. Але іноді порадувати себе цією закускою все ж таки можна. Фокус розповість, як швидко приготувати пончики із сиром, щоб вони принесли вам справжнє свято смаку.

Пончики з сиром

Інгредієнти:

200 г сиру (краще твердих сортів, наприклад гауда або чедер);

2 яйця;

1 склянка борошна;

1/2 склянки цукру;

1/2 ч. л. соди;

дрібка солі;

олія для смаження.

Для початку натріть сир на великій тертці. Додати яйця, цукор, соду та щіпку солі. Перемішати до однорідної маси. Додати борошно і замісити тісто. Виліпіть пончики та обсмажте в олії до золотистого кольору. Час смаження залежить від розміру пончиків та температури олії. Зазвичай це займає приблизно 2-3 хвилин на кожну сторону.

От і все. Можете насолоджуватися. Правда до пончиків із сиром добре додати якийсь незвичний соус, наприклад гірчичний або медовий. Але найкраще вмочувати їх у кисло-солодкий соус із журавлини. Смачного!

А ще ви можете приготувати смачний та легкий суп із запеченими овочами. Він низькокалорійний, корисний і багатий на вітаміни.