Пончики с сыром: лучшая закуска, не требующая кулинарных навыков

Прекрасное сочетание мягкого теста и сыра будет идеальным дополнением к завтраку или перекусу.

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Копы всего мира не зря любят пончики – они вкусны и дают отличный запас энергии. А если говорить о пончиках с сыром, то их нежный вкус не оставит никого равнодушным. Это лучшая закуска, которую приготовить сможет каждый, причем очень быстро.

Конечно, это блюдо не на каждый день, если вы следите за своей фигурой. Калорийность пончиков с сыром составляет 296 ккал на 100 грамм продукта. Но иногда порадовать себя этой закуской все же можно. Фокус расскажет, как быстро приготовить пончики с сыром, чтобы они принесли вам настоящий праздник вкуса.

Пончики с сыром

Ингредиенты:

200 г сыра (лучше твердых сортов, например гауда или чеддер)

2 яйца

1 стакан муки

1/2 стакана сахара

1/2 ч.л. соды

щепотка соли

растительное масло для жарки

Для начала натрите сыр на крупной терке. Добавить яйца, сахар, соду и щепотку соли. Перемешать до однородной массы. Добавить муку и замесите тесто. Вылепите пончики и обжарьте в раскаленном масле до золотистого цвета. Время жарки зависит от размера пончиков и температуры масла. Обычно это занимает около 2-3 минут на каждую сторону.

Вот и все. Можете наслаждаться. Правда к пончикам с сыром хорошо бы добавить какой-нибудь необычный соус, например горчичный или медовый. Но лучше всего обмакивать их в кисло-сладкий соус из клюквы. Приятного аппетита!

А еще вы можете приготовить вкусный и легкий суп с запеченными овощами. Он низкокалорийный, полезный и богат витаминами.