Яскраві та смачні. Рецепт гарбузових пончиків

Осінь — сезон гарбузів, а значить, саме час готувати гарбузові пончики, які своїм смаком та яскравим кольором точно піднімуть настрій.

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Гарбузові пончики — це відмінний рецепт для тих, хто любить гарбуз або тільки хоче навчитися його готувати. Те, що гарбуз можна запікати, готувати з ним пироги й додавати його у м'ясне рагу — зрозуміло, але також з ним можна приготувати пишні та ароматні гарбузові пончики.

Пончики можна зазвичай смажити у фритюрі, або запікати у духовці.

Рецепт гарбузових пончиків опублікувала відома італійська фудблогерка Сімона Мірто. Страва виходить дуже вишуканою на смак, а потребує мінімум інгредієнтів.

Гарбузові пончики

Інгредієнти на 20 шт.

Борошно — 450 г

Гарбузове пюре — 150 г гарбузового пюре (300 — 400 г сирого гарбуза)

Молоко або вода — 100 мл

Для запечених пончиків — 80 г цукру, (40 г для смаженого варіанта)

Соняшникова рафінована олія — 40 мл

Свіжі дріжджі — 10-12 г, або 2 ч.л. сухих дріжджів

1 ч. л. ванільної есенції/1 пакетик ваніліну

1 щіпка кориці

8-10 г солі

цукрова пудра для прикраси

Спочатку потрібно замісити тісто. Для цього у глибокій мисці слід змішати борошно, цукор, дріжджі, молоко, корицю та ваніль. Потім додайте холодне гарбузове пюре. Тільки заздалегідь вичавіть з нього зайву рідину. Замісіть тісто руками або міксером.

Додайте в тісто олію і місіть, поки воно не стане гладким і однорідним. У кінці додайте сіль і знову перемішайте. Сформуйте з тіста кульку, перекладіть у глибоку миску та накрийте її харчовою плівкою. Залиште тісто в сухому теплому місці на 2-3 години, доки його об'єм не збільшиться.

Посипте борошном робочу поверхню і розкачайте тісто пончика до товщини 1 см. Виріжте з нього заготовлення для майбутніх пончиків — кільця. Це можна зробити як спеціальною формою, так і будь-якою чашкою або склянкою відповідного розміру. Готові пончики викладіть на застелене пергаментом деко на відстані один від одного.

Залишіть пончики ще на пів години мінімум, щоб вони піднялися. Потім випікайте пончики протягом 20 хвилин при температурі 180°C. Також можна смажити пончики у фритюрі, але вони вийдуть набагато жирнішими. Готові пончики присипте цукровою пудрою.

Якщо у вас "гарбузовий" настрій, то також можна приготувати ароматний суп із запеченого гарбуза з вершками та ароматними травами.