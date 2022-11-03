Швидко, яскраво та смачно. Рецепт супу із запеченого гарбуза

Зараз розпочався сезон гарбузів і один із відмінних способів полюбити його — приготувати ароматний та ситний суп.

Related video

Гарбуз — найосінніший плід, з нього печуть пироги та панкейки, запікають його з травами, готують із неї каші та супи. Гарбузовий суп — найпростіший спосіб полюбити гарбуз. Суп готується швидко, для нього потрібно не так багато інгредієнтів, а страва в результаті виходить смачною, ароматною і дуже святковою. Яскраво-жовтогарячий колір гарантовано підніме настрій.

Зазвичай гарбузовий суп готують, відварюючи гарбуз, але відомий кулінарний блогер з Одеси, який пише під ніком "З Одеси з морквою", рекомендує спробувати зварити суп із запеченого гарбуза — це допоможе розкрити його смак і аромат.

Суп-пюре із запеченого гарбуза

Складові:

Гарбуз — 1,2-1,4 кг;

1 середня цибулина;

1 середнє яблуко (краще кисле, ніж солодке);

2-3 зубчики часнику;

1 ч. л вустерського соусу (можна обійтися без нього);

1,3 ст. л курячого бульйону (або овочевого, суп можна зварити просто на воді);

200 мл вершків (можна замінити кокосовим молоком, або вершками);

2 ст. л вершкового масла;

100-150 гр. смачний твердий сир. Можна взяти чедер, пармезан, грана падано, або будь-який сир, який вам до смаку;

Сушений розмарин, чебрець, чорний перець, щіпка сушеного чилі, сіль.

Наперед розігріти плиту до 210 градусів. Розрізати гарбуз на скибочки, або навпіл, якщо він невеликий. Викласти у форму для запікання, змастити олією і злегка приправити сіллю та перцем. Запікати до м'якості, це триватиме близько 45 хвилин. Гарбуз дістати і поставити остигати.

[ + – ] Що важливо, для цього супу — гарбуз запікається, що надає особливого аромату Фото: Instagram brahmanden

У сотейнику, або каструлі розтопити вершкове масло, закинути нарізану кубиком цибулю. Готувати на середньому вогні 5-6 хвилин, періодично помішуючи. Потім додати очищене та нарізане кубиком яблуко. Готувати на невеликому вогні 10 хвилин, також періодично помішуючи. Додати подрібнений часник, вустерський соус, трави та пару щіпок солі. Перемішати.

Тепер час зайнятися гарбузом, всю м'якоть потрібно вискоблити і перекласти в сотейник, додати бульйон, краще робити частинами, щоразу перемішуючи. Довести до кипіння та зменшити вогонь до мінімального. Готувати під зачиненою кришкою близько 15 хвилин. Після цього чекає відповідальне завдання — перетворити суп на суп-пюре. Найкраще це робити занурювальним блендером. Після цього суп потрібно повернути на вогонь і влити вершки, довести до кипіння і відразу вимкнути. Коли суп трохи охолоне, потрібно додати тертий сир і добре перемішати.

Готовий суп можна поліпшити на свій смак, додавши засмаженого до хрускоту бекону, гарбузового насіння, або сухариків, можна додати трохи оливкової олії. А можна їсти так, без додатків.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що ще можна приготувати з гарбуза. Нею можна доповнити рагу, приготувати з нею курку, або запекти її з рисом і м'ясом.