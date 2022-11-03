Быстро, ярко и вкусно. Рецепт супа из запеченной тыквы

Сейчас начался сезон тыкв и один из отличных способов полюбить ее – приготовить ароматный и сытный суп.

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Тыква – самый осенний плод, из него пекут пироги и панкейки, запекают ее с травами, готовят из нее каши и супы. Тыквенный суп – самый простой способ полюбить тыкву. Суп готовится быстро, для нег нужно не так много ингредиентов, а блюдо в итоге получается вкусным ароматным и очень нарядным. Ярко-оранжевый цвет гарантированно поднимет настроение.

Обычно суп из тыквы готовят, отваривая тыкву, но известный кулинарный блогер из Одессы, который пишет под ником "Из Одессы с морковью", рекомендует попробовать сварить суп из запеченной тыквы – это поможет раскрыть ее вкус и аромат.

Суп-пюре из запеченной тыквы

Ингредиенты:

Тыква – 1,2-1,4 кг;

1 средняя луковица;

1 среднее яблоко (лучше кислое, чем сладкое);

2-3 зубчика чеснока;

1 ч. л. вустерского соуса (можно обойтись без него);

1,3 л. куриного бульона (или овощного, также суп можно сварить просто на воде);

200 мл сливок (можно заменить кокосовым молоком, или сливками);

2 ст. л. сливочного масла;

100-150 гр. вкусного твердого сыра. Можно взять чеддер, пармезан, грана падано, или любой сыр, который вам по вкусу;

Сушеный розмарин, тимьян, черный перец, щепотка сушеного чили, соль.

Заранее разогреть плиту до 210 градусов. Разрезать тыкву на ломтики, или пополам, если она небольшая. Выложить в форму для запекания, смазать растительным маслом и слегка приправить солью и перцем. Запекать до мягкости, это займет около 45 минут. Тыкву достать и поставить остывать.

[ + – ] Что важно, для этого супа - тыква запекается, что придает особый аромат Фото: Instagram brahmanden

В сотейнике, или кастрюле растопить сливочное масло, забросить нарезанный кубиком лук. Готовить на среднем огне 5-6 минут, периодически помешивая. Потом добавить очищенное и нарезанное кубиком яблоко. Готовить на небольшом огне 10 минут, также периодически помешивая. Добавить измельченный чеснок, вустерский соус, травы и пару щепоток соли. Перемешать.

Теперь время заняться тыквой, всю мякоть нужно выскоблить и переложить в сотейник, добавить бульон, лучше это делать частями, каждый раз перемешивая. Довести до кипения и уменьшить огонь до минимального. Готовить под закрытой крышкой около 15 минут. После ждет ответственное задание – превратить суп в суп-пюре. Лучше всего это делать погружным блендером. После суп нужно вернуть на огонь и влить сливки, довести до кипения и сразу выключить. Когда суп чуть остынет, нужно добавить тертый сыр и хорошенько перемешать.

Готовый суп можно улучшить по своему вкусу, добавив зажаренного до хруста бекона, тыквенных семечек, или сухариков, можно добавить немного оливкового масла. А можно есть так, без дополнений.

Напомним, ранее Фокус писал, что еще можно приготовить из тыквы. Ею можно дополнить рагу, приготовить с ней курицу, или запечь ее целиком с рисом и мясом.