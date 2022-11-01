Королева сезона. Топ-3 сытных блюд из тыквы

Блюда из тыквы получаются очень вкусными и станут украшением любого стола.

Related video

На рынках и в супермаркетах сейчас – время тыкв. Любых размеров и цвета она пользуется неизменным успехом, поскольку является очень вкусным продуктом, с которым можно приготовить огромное количество сытных и запоминающихся блюд. Фокус предлагает новую подборку рецептов с тыквой.

Тыква, фаршированная мясом и рисом

Ингредиенты:

Тыква – 2,5 кг;

Свинина – 700 гр;

Рис – половина стакана;

Морковь крупная – 1 шт;

Крупная луковица – 1 шт;

Сливочное масло – 1 ст. л;

Прованские травы (по желанию).

Свежемолотый перец.

Соль.

Растительное масло.

Способ приготовления:

С тыквы срезать верхушку, очистить от семян и волокон, стенки тыквы внутри смазать сливочным маслом с солью. Мясо нарезать небольшими кусочками. Лук порезать и обжарить в растительном масле до мягкости.

Морковь очистить, хорошо помыть, натереть на крупной терке. Добавить морковь к луку, перемешать и жарить 1-2 минуты. Переложить обжаренные морковь с луком в миску.

Затем на растительном масле обжарить мясо и тоже переложить его в миску к моркови и луку.

Рис отварить до полуготовности, затем слить лишнюю воду, добавить его в миску к мясу и овощам. Все посолить, поперчить и добавить прованские травы, перемешать.

Поставить тыкву в форму для запекания и заполнить тыквенный "горшочек" начинкой. Затем заполненную тыквы накрыть срезанной ранее "крышечкой" и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на час-полтора.

При подаче на стол накладывать начинку, снимая немного мякоти со стенок тыквы.

Рагу из тыквы с мясом

Ингридиенты:

Говядина (мягкая) – 500 гр;

Мякоть тыквы – 400 гр;

Вода – 400 мл;

Картошка – 300 гр;

Морковь – 1 шт;

Крупный помидор – 1 шт;

Чеснок – 2 зубчика;

Растительное масло – 3 ст. л;

Томатная паста – 2 ст. л;

Специи сухие (для шашлыка) – 1 ст.л;

Перец черный молотый по вкусу;

Соль по вкусу.

Способ приготовления:

Для приготовления блюда необходимо выбрать не очень рыхлую тыкву, иначе кусочки быстро разварятся и превратятся в рагу.

Мясо помыть, нарезать кусочками, то же сделать с помидором. Его нужно брать сочным, но плотным. Мягкие плохо держат форму и при приготовлении расползутся. Морковь очистить и нарезать полукружьями. Если диаметр моркови большой, можно нарезать четвертинками.

Картофель очистить и нарезать средними кусочками. Картофель тоже лучше выбирать такой, который сохраняет форму и не разваривается от долгого тушения. Мякоть у такого картофеля должна быть желтоватой. Если мякоть белая, то значит в такой картошке много крахмала, и картофель быстро разварится. Чем желтее и плотнее клубни, тем меньше в них крахмала.

Чеснок очистить и мелко порубить или пропустить зубчики через пресс.

В воду выложить томатную пасту, всыпать приправы для шашлыка, соль и перец. Тщательно размешать все до однородности. Воду и томатную пасту можно заменить готовым томатным соком, но соль в него лучше сразу не добавлять. Сначала необходимо попробовать сок на вкус, а затем уже досолить при необходимости.

Растительное масло разогреть на сковороде. Выложить говядину и обжарить на сильном огне до золотистой корочки. Добавить к мясу подготовленные овощи и обжарить все вместе, помешивая, около 10 минут.

Выложить в сковороду целую луковицу, если она не добавлялась раньше в нарезанном виде. Влить разведенную в воде томатную пасту (или томатный сок) со специями. Добавить измельченный чеснок.

Все тщательно перемешать, довести до кипения и тушить под крышкой 25-30 минут на медленном огне при слабом кипении. Готовое рагу разложить по тарелкам и посыпать рубленой зеленью.

Тыквенная запеканка с курицей

Ингредиенты:

Тыква – 600 гр;

Куриное филе – 400 гр;

Сметана жирностью 21% – 200 гр;

Яйца – 2 шт;

Травы прованские сушеные – 0,5 ч. л;

Паприка копченая молотая — 0,5 ч. л;

Куркума молотая – 0,25 ч. л;

Чеснок сушеный молотый -– 0,25 ч. л;

Соль – 0, 75 ч. л (по вкусу)

Перец свежемолотый (смесь перцев) – на кончике ножа (по вкусу);

Масло растительное (для смазывания формы) – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Тыкву очистить, порезать кубиками. Форму для запекания смазать растительным маслом и переложить в нее тыкву.

Куриную грудку промыть и нарезать небольшими кубиками. Сложить мясо в форму к тыкве. Добавить соль, прованские травы, сушеный чеснок, куркуму, паприку и смесь перцев. Содержимое аккуратно перемешать.

Сметану перемешать с яйцами до однородного состояния. Заливку равномерно распределить по тыкве с курицей. Отправить ее запеканку в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Если тыква твердовата, запекать до мягкости.

Напомним, как приготовить сырники с тыквой.