Сырники с тыквой от Лизы Глинской: пошаговый рецепт приготовления нежного десерта

Сырники, приготовленные по этому рецепту, буквально тают во рту.

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За окном октябрь, а значит, сезон тыквы продолжается. И пока одни подыскивают хорошие экземпляры для Хэллоуина, мы советуем купить тыкву и приготовить вкуснейшие сырники по рецепту от знаменитого украинского кулинара Лизы Глинской

Сырники из творога и тыквы

Ингредиенты

Творожный сыр – 400 гр;

Тыква – 150 гр;

Сахар – 30 гр (2 ст. л);

Сука – 40 гр (2 ст. л. без горки)

Яйцо – 1 шт;

Цедра одного апельсина;

Корица по желанию;

Соль;

Мука для обвалки;

Масло для жарки.

Способ приготовления:

Тыкву очистить от кожицы, натереть на терке вместе с цедрой апельсина, добавить корицу, оставить на некоторое время.

Творожный сыр перетереть, добавить туда сахар, муку и соль. Добавить в эту массу тыкву, все хорошо перемешать.

Сформировать сырники, обвалять их в муке, обжарить на масле. Чтобы убрать лишний жир, готовые сырники со сковородки сразу нужно выложить на бумажные салфетки, а уже затем – на блюдо.

Подавать со сметаной, вареньем или медом.

Напомним, какие еще десерты можно приготовить с тыквой, обладающей множеством полезных свойств. Из тыквы также получаются отличные супы и вторые блюда.