Сырники с тыквой от Лизы Глинской: пошаговый рецепт приготовления нежного десерта
Сырники, приготовленные по этому рецепту, буквально тают во рту.
За окном октябрь, а значит, сезон тыквы продолжается. И пока одни подыскивают хорошие экземпляры для Хэллоуина, мы советуем купить тыкву и приготовить вкуснейшие сырники по рецепту от знаменитого украинского кулинара Лизы Глинской
Сырники из творога и тыквы
Ингредиенты
- Творожный сыр – 400 гр;
- Тыква – 150 гр;
- Сахар – 30 гр (2 ст. л);
- Сука – 40 гр (2 ст. л. без горки)
- Яйцо – 1 шт;
- Цедра одного апельсина;
- Корица по желанию;
- Соль;
- Мука для обвалки;
- Масло для жарки.
Способ приготовления:
Тыкву очистить от кожицы, натереть на терке вместе с цедрой апельсина, добавить корицу, оставить на некоторое время.
Творожный сыр перетереть, добавить туда сахар, муку и соль. Добавить в эту массу тыкву, все хорошо перемешать.
Сформировать сырники, обвалять их в муке, обжарить на масле. Чтобы убрать лишний жир, готовые сырники со сковородки сразу нужно выложить на бумажные салфетки, а уже затем – на блюдо.
Подавать со сметаной, вареньем или медом.
Напомним, какие еще десерты можно приготовить с тыквой, обладающей множеством полезных свойств. Из тыквы также получаются отличные супы и вторые блюда.