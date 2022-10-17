Сезон тыквы: три самых вкусных блюда на каждый день

Блюда из тыквы получаются нежными на вкус и имеют приятную консистенцию.

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Осень – пора тыкв. Эта ягода пользуется заслуженной популярностью среди украинских хозяек, благодаря не только нежному вкусу, но и ее свойствам.

Свойства тыквы

Она является естественным средством очищения организма, выводит лишнюю жидкость, улучшает пищевариение, употребляется в качестве мочегонного средства. Более того, она показала свою эффективность в программах лечебных диет, улучшении зрения, обмене веществ, при гипертонии, туберкулезе и даже в профилактике онкологии.

Тыква способствует снижению уровня холестерина в крови. В ней очень много калия, а он хорошо влияет на работу сердца. Также он снижает отечность, а это, в свою очередь, разгружает сердце и улучшает проходимость сосудов. В тыкве содержатся витамины группы В, С, РР, а также редкие К и Т, которые повышают сопротивляемость человека простудным заболеваниям. Кроме того, в составе этой ягоды много микроэлементов (цинк, фосфор, магний, железо, медь), белков, каротина, пектинов, клетчатки. Эти вещества, а также антиоксиданты укрепляют иммунную систему нашего организма. Поэтому употребления тыквы перед началом холодного сезона особенно важно, это поможет без особых последствий пережить эпидемии гриппа и другие ОРВИ.

Также широко известным фактом является то, что семена тыквы – хорошее антипаразитарное средство.

Полезные свойства этой ягоды можно перечислять еще долго, мы же предлагаем приготовить несколько вкуснейших блюд, основным ингредиентом которого является тыква.

Французский тыквенный суп

Ингредиенты:

Тыква – 0,5 кг;

Картошка – 3 шт;

Лук – 1 шт;

Корень сельдерея – 70 гр;

Молоко – 1,5 стакана;

Сушеный имбирь – 0,5 ч. л;

Сухарики из белого хлеба – 150 гр;

Специи.

Способ приготовления:

Тыкву нарезать кубиками и слегка обжарить их на растительном масле. Залить ее кипящей водой, чтобы она покрыла содержимое сотейника. Когда овощи станут мягкими, слить отвар, продукты измельчить блендером, вливая подогретое молоко для получения нужной консистенции. Проварить суп-пюре в течение восьми минут на слабом огне, добавить специи. При подаче в каждую тарелку насыпать немного сухариков. Можно посыпать немного тыквенных семечек.

Каша из тыквы в духовке

Ингредиенты:

Тыква – 450 гр;

Пшено – 1 стакан;

Домашнее молоко – 3 стакана;

Соль – 0,5 ч. л;

Сахар – 1,5 ч. л;

Сливочное масло.

Способ приготовления:

Тыкву порезать кусочками, проварить в молоке 15 минут. Затем в эту массу добавить пшено, ошпаренное кипятком, и дать покипеть 10 минут. После этого посуду с кашей поставить в духовку на полчаса, чтобы она там "потомилась". Подавать на стол с кусочком масла.

Курица с тыквой

Ингредиенты:

Мякоть тыквы – 400 гр;

Мясо курицы – 300 гр;

Сливочное масло – 1 ст. л;

Чеснок – 2 зубчика;

Мед – 1 ч. л;

Лимонный сок – 2 ст. л;

Сушеные травы – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Куриное мясо и тыкву порезать мелкими кубиками, посолить и посыпать пряностями, добавить измельченный чеснок, лимонный сок и жидкий мед. Если мед засахарился, предварительно растопить его на водяной бане. Все перемешать и оставить на полчаса, чтобы мясо и тыква промариновались. Затем все обжарить на растительном масле, сложить в огнеупорную посуду, полить растопленным маслом и запечь в духовке.

Напомним о семи актуальных свойствах тыквы.