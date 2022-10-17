Сезон гарбуза: три найсмачніші страви на кожен день

Страви з гарбуза виходять ніжними на смак та мають приємну консистенцію.

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Осінь — пора гарбузів. Ця ягода користується заслуженою популярністю серед українських господинь, завдяки не лише ніжному смаку, а і її властивостям.

Властивості гарбуза

Він є природним засобом очищення організму, виводить зайву рідину, покращує травлення, вживається як сечогінний засіб. Щобільше, він показав свою ефективність у програмах лікувальних дієт, покращенні зору, обміні речовин, при гіпертонії, туберкульозі і навіть у профілактиці онкології.

Гарбуз сприяє зниженню рівня холестерину в крові. У ньому дуже багато калію, а він добре впливає на роботу серця. Також він знижує набряклість, а це, зі свого боку, розвантажує серце та покращує прохідність судин. У гарбузі містяться вітаміни групи В, С, РР, а також рідкісні К і Т, які підвищують спротив людини до простудних захворювань. Крім того, у складі цієї ягоди багато мікроелементів (цинк, фосфор, магній, залізо, мідь), білків, каротину, пектинів, клітковини. Ці речовини та антиоксиданти зміцнюють імунну систему нашого організму. Тому вживання гарбуза перед початком холодного сезону є особливо важливим, це допоможе без особливих наслідків пережити епідемії грипу та інші ГРВІ.

Також широко відомим фактом є те, що гарбузове насіння — хороший антипаразитарний засіб.

Корисні властивості цієї ягоди можна перераховувати ще довго, ми пропонуємо приготувати кілька смачних страв, основним інгредієнтом якого є гарбуз.

Французький гарбузовий суп

Складові:

Гарбуз — 0,5 кг;

Картопля — 3 шт.;

Цибуля — 1 шт.;

Корінь селери — 70 г;

Молоко — 1,5 склянки;

Сушений імбир — 0,5 ч. л;

Сухарики із білого хліба — 150 г;

Спеції.

Спосіб приготування:

Гарбуз нарізати кубиками і злегка обсмажити на рослинній олії. Залити його окропом, щоб він покрив вміст сотейника. Коли овочі стануть м'якими, злити відвар, подрібнити продукти блендером, вливаючи підігріте молоко для отримання потрібної консистенції. Проварити суп-пюре протягом восьми хвилин на слабкому вогні, додати спеції. Під час подачі в кожну тарілку насипати трохи сухариків. Можна посипати трохи гарбузового насіння.

Каша з гарбуза в духовці

Складові:

Гарбуз — 450 г;

Пшоно — 1 склянка;

Домашнє молоко — 3 склянки;

Сіль — 0,5 ч. л;

Цукор — 1,5 ч. л;

Вершкове масло.

Спосіб приготування:

Гарбуз нарізати шматочками, проварити в молоці 15 хвилин. Потім у цю масу додати пшоно, ошпарене окропом, і дати покипіти 10 хвилин. Після цього посуд з кашею поставити в духовку на пів години, щоб він там "томився". Подавати на стіл зі шматочком масла.

Курка з гарбузом

Складові:

М'якуш гарбуза — 400 г;

М'ясо курки — 300 г;

Вершкове масло — 1 ст. л;

Часник — 2 зубчики;

Мед — 1 ч. л;

Лимонний сік — 2 ст. л;

Сушені трави — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Куряче м'ясо та гарбуз порізати дрібними кубиками, посолити та посипати прянощами, додати подрібнений часник, лимонний сік та рідкий мед. Якщо мед зацукрився, заздалегідь розтопити його на водяній бані. Все перемішати і залишити на пів години, щоби м'ясо і гарбуз промаринувалися. Потім все обсмажити на олії, скласти в вогнетривкий посуд, полити розтопленим маслом і запекти в духовці.

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