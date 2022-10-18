Cладкоежкам на заметку: три рецепта вкуснейших десертов из тыквы

Сезон тыквы – в самом разгаре, а значит, продолжаем экпериментировать!

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Тыква идеально подходит не только для приготовления супов, запекания и каш, но и в качестве основного ингредиента в десертах. Предлагаем приготовить несколько сладких блюд, которые будут не только вкусными, но и очень полезными, учитывая свойства этой ягоды.

Творожная запеканка с тыквой

Ингредиенты:

Творог (влажный, не сухой) – 800 гр;

Тыква очищенная – 170 гр;

Вода – 60 мл;

Яйца – 3 шт;

Сахар – 3,5 ст. л;

Ванильный сахар – 1 ч. л;

Мука – 2 ст. л;

Соль по вкусу;

Растительное масло – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Сочную сладкую тыкву вымыть под проточной водой, очистить и натереть на крупной терке. Переложить все в сотейник, залить водой и тушить 15 минут на медленном огне, периодически помешивая, чтобы она не подгорела. При желании можно запечь ее крупными кусочками, а затем измельчить.

Готовую тыкву перебить блендером до однородной массы и пока отставить в сторону.

Творог перемешать с яйцами, сахаром и ванильным сахаром, после чего сбить миксером в однородную массу.

Полученный творог разделить на две части, разложив в разные миски. В одну из них добавить тыквенное пюре и хорошо перемешать. Стоит учитывать, что из-за добавления пюре сырная масса станет более жидкой, поэтому нужно добавить в нее пару ложек муки, чтобы белая и оранжевая массы примерно выровнялись по консистенции. В белую массу муку добавлять не нужно.

Переложить творог в два разных кондитерских мешка, причем длинные концы можно закрепить резинками и потом отрезать.

Форму для выпечки смазать маслом. У кондитерских пакетов срезать острые кончики (по 2 см) и аккуратно вылить массу в форму кольцами, чередуя цвета, начиная с самого большого – внешнего. Как только первый слой полностью заполнен разноцветным кольцами, таким же образом наносится второй слой, в шахматном порядке. То есть нужно постараться уложить белый круг над оранжевым, а оранжевый над белым. Делать "шахматные" слои до тех пор, пока не закончится тесто.

При желании можно сделать узор сверху запеканки, растянув цвета с помощью зубочистки и сделав несколько лучей.

Выпекать запеканку при температуре 150 градусов до стабилизации творога и до легкого зарумянивания верха в течение примерно часа. В идеале она должна хорошо подняться и стать упругой не только по краям, но и в середине. После выключения духовки оставить запеканку в форме на 20 минут в духовке, чтобы она потеряла минимум своего объема.

Тыква с яблоками

Ингредиенты:

Яблоки – 400 гр;

Тыква – 400 гр;

Сахар по вкусу;

Мороженое – 400 гр.

Способ приготовления:

Яблоки и тыкву порезать кусочками, посыпать сахаром и поставить на пять минут в духовку на полную мощность. После этого все перемешать. Затем в креманку выложить мороженое, а сверху – остывшую тыквенно-яблочную массу. При желании можно полить все медом или любым вареньем.

[ + – ] Еще один вариант приготовления тыквы с яблоками

Шоколадно-тыквенный десерт

Ингредиенты:

Молочный шоколад – 50 гр;

Куриные яйца – 2 шт;

Тыква – 150 гр;

Мед – 2 ст. л;

Корица и порошок имбиря – по вкусу.

Способ приготовления:

Тыкву очистить, нарезать кубиками и приготовить в микроволновке или запечь в духовке. Остудить и перебить блендером в однородную массу. Яйца взбить миксером. Шоколад поломать на мелкие кусочки и растопить на водяной бане. К яйцам добавить мед, тыквенное пюре и растопленный шоколад. Все хорошо взбить миксером. Можно еще добавить корицу и имбирь.

Полученное тесто разлить по формочкам и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Можно использовать формы для кекса, однако тогда время выпечки увеличивается до 40 минут. Десерт при выпечке сначала увеличится в объеме, а затем немного осядет. Достать формы из духовки и дать им полностью остыть. При желании готовые кексы можно полить шоколадной глазурью.

Напомним, какие блюда можно приготовить из тыквы.