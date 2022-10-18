Любителям солодкого на замітку: три рецепти найсмачніших десертів з гарбуза

Сезон гарбуза – у самому розпалі, а отже, продовжуємо експериментувати!

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Гарбуз ідеально підходить не тільки для приготування супів, запікання та каш, а й як основний інгредієнт у десертах. Пропонуємо приготувати кілька солодких страв, які будуть не тільки смачними, а й дуже корисними, враховуючи властивості цієї ягоди.

Сирна запіканка з гарбузом

Складові:

Домашній сир (вологий, не сухий) – 800 г;

Гарбуз очищений – 170 г;

Вода – 60 мл;

Яйця – 3 шт.;

Цукор – 3,5 ст. л;

Ванільний цукор – 1 ч. л;

Борошно – 2 ст. л;

Сіль за смаком;

Рослинна олія – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Соковитий солодкий гарбуз вимити під проточною водою, очистити і натерти на великій тертці. Перекласти все в сотейник, залити водою і тушкувати 15 хвилин на повільному вогні, періодично помішуючи, щоб він не підгорів. За бажання можна запекти його великими шматочками, а потім подрібнити.

Готовий гарбуз перебити блендером до однорідної маси і поки що відставити убік.

Сир перемішати з яйцями, цукром та ванільним цукром, після чого збити міксером в однорідну масу.

Отриманий сир розділити на дві частини, розклавши у різні миски. В одну з них додати гарбузове пюре і добре перемішати. Варто враховувати, що через додавання пюре сирна маса стане рідшою, тому потрібно додати до неї пару ложок борошна, щоб біла та помаранчева маси приблизно вирівнялися за консистенцією. У білу масу борошно не треба додавати.

Перекласти сир у два різні кондитерські мішки, щоб довгі кінці можна було закріпити резинками і потім відрізати.

Форму для випікання змастити олією. У кондитерських пакетів зрізати гострі кінчики (по 2 см) і акуратно вилити масу у форму прошарками, чергуючи кольори, починаючи з найбільшого – зовнішнього. Як тільки перший прошарок повністю заповнений різнокольоровими кільцями, так само наноситься другий прошарок, в шаховому порядку. Тобто потрібно постаратися вкласти біле кільце над помаранчевим, а помаранчеве над білим. Робити "шахові" прошарки доти, доки не закінчиться тісто.

За бажання можна зробити візерунок зверху запіканки, розтягнувши кольори за допомогою зубочистки та зробивши кілька променів.

Випікати запіканку при температурі 150 градусів до стабілізації сиру та до легкого зарум'янювання верхівки протягом приблизно години. В ідеалі вона має добре піднятися і стати пружною не лише з обох боків, а й у середині. Після вимкнення духовки залишити запіканку у формі на 20 хвилин у духовці, щоб вона втратила мінімум свого об'єму.

Гарбуз із яблуками

Складові:

Яблука – 400 г;

Гарбуз – 400 г;

Цукор за смаком;

Морозиво – 400 г.

Спосіб приготування:

Яблука та гарбуз порізати шматочками, посипати цукром і поставити на п'ять хвилин у духовку на повну потужність. Після цього все перемішати. Потім у креманку викласти морозиво, а зверху – охолоджену гарбузово-яблучну масу. За бажання можна полити все медом або будь-яким варенням.

[ + – ] Ще один варіант приготування гарбуза з яблуками

Шоколадно-гарбузовий десерт

Складові:

Молочний шоколад – 50 г;

Курячі яйця – 2 шт.;

Гарбуз – 150 г;

Мед – 2 ст. л;

Кориця та порошок імбиру – за смаком.

Спосіб приготування:

Гарбуз очистити, нарізати кубиками і приготувати в мікрохвильовій печі або запекти в духовці. Дати йому охолонути та перебити блендером в однорідну масу. Яйця збити міксером. Шоколад поламати на дрібні шматочки та розтопити на водяній бані. До яєць додати мед, гарбузове пюре та розтоплений шоколад. Все добре збити міксером. Можна ще додати корицю та імбир.

Отримане тісто розлити у формочки і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин. Можна використовувати форми для кексу, проте час випічки збільшується до 40 хвилин. Десерт при випіканні спочатку збільшиться в обсязі, а потім трохи осяде. Дістати форми з духовки і дати повністю охолонути. За бажання готові кекси можна полити шоколадною глазур'ю.

Нагадаємо, які страви можна приготувати із гарбуза.