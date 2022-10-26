Сирники з гарбузом від Лізи Глінської: покроковий рецепт приготування ніжного десерту

Сирники, приготовані за цим рецептом, буквально тануть у роті.

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За вікном жовтень, отже, сезон гарбуза триває. І поки одні підшукують хороші екземпляри для Хелловіна, ми радимо купити гарбуз і приготувати смачні сирники за рецептом від знаменитої української пані кулінара Лізи Глінської.

Сирники із сиру та гарбуза

Інгредієнти:

сирний сир — 400 г;

гарбуз — 150 г;

цукор — 30 г (2 ст. л.);

борошно — 40 г (2 ст. л. без гірки)

яйце — 1 шт;

цедра одного апельсина;

кориця за бажанням;

сіль;

борошно для обвалення;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Гарбуз очистити від шкірки, натерти на тертці разом із цедрою апельсина, додати корицю, залишити на деякий час.

Сирний сир перетерти, додати туди цукор, борошно та сіль. Додати в цю масу гарбуз, добре перемішати.

Сформувати сирники, обваляти їх у борошні, обсмажити на олії. Щоб прибрати зайвий жир, готові сирники зі сковорідки одразу потрібно викласти на паперові серветки, а потім — на блюдо.

Подавати зі сметаною, варенням чи медом.

Нагадаємо, які ще десерти можна приготувати з гарбузом, що має безліч корисних властивостей. З гарбуза також виходять чудові супи та другі страви.