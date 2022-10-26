Сирники з гарбузом від Лізи Глінської: покроковий рецепт приготування ніжного десерту
Сирники, приготовані за цим рецептом, буквально тануть у роті.
За вікном жовтень, отже, сезон гарбуза триває. І поки одні підшукують хороші екземпляри для Хелловіна, ми радимо купити гарбуз і приготувати смачні сирники за рецептом від знаменитої української пані кулінара Лізи Глінської.
Сирники із сиру та гарбуза
Інгредієнти:
- сирний сир — 400 г;
- гарбуз — 150 г;
- цукор — 30 г (2 ст. л.);
- борошно — 40 г (2 ст. л. без гірки)
- яйце — 1 шт;
- цедра одного апельсина;
- кориця за бажанням;
- сіль;
- борошно для обвалення;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
Гарбуз очистити від шкірки, натерти на тертці разом із цедрою апельсина, додати корицю, залишити на деякий час.
Сирний сир перетерти, додати туди цукор, борошно та сіль. Додати в цю масу гарбуз, добре перемішати.
Сформувати сирники, обваляти їх у борошні, обсмажити на олії. Щоб прибрати зайвий жир, готові сирники зі сковорідки одразу потрібно викласти на паперові серветки, а потім — на блюдо.
Подавати зі сметаною, варенням чи медом.
Нагадаємо, які ще десерти можна приготувати з гарбузом, що має безліч корисних властивостей. З гарбуза також виходять чудові супи та другі страви.