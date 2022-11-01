Королева сезону. Топ 3 ситних страв з гарбуза

Страви з гарбуза виходять дуже смачними та стануть окрасою будь-якого столу.

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На ринках та в супермаркетах зараз — час гарбузів. Будь-яких розмірів і кольорів вони користуються незмінним успіхом, оскільки є дуже смачними продуктами, з яких можна приготувати величезну кількість ситних страв. Фокус пропонує нову добірку рецептів з гарбузом.

Гарбуз, фарширований м'ясом та рисом

Складові:

Гарбуз – 2,5 кг;

Свинина – 700 гр;

Рис – півсклянки;

Морква велика – 1 шт;

Велика цибулина – 1 шт;

Вершкове масло – 1 ст. л;

Прованські трави (за бажанням);

Свіжемелений перець;

Сіль;

Рослинна олія.

Спосіб приготування:

З гарбуза зрізати верхівку, очистити від насіння та волокон, стінки гарбуза усередині змастити вершковим маслом із сіллю. М'ясо нарізати невеликими шматочками. Цибулю порізати і обсмажити в олії до м'якості.

Моркву очистити, добре помити, натерти на тертці. Додати моркву до цибулі, перемішати та смажити 1-2 хвилини. Перекласти обсмажену моркву з цибулею в миску.

Потім на олії обсмажити м'ясо і теж перекласти його в миску до моркви та цибулі.

Рис відварити до напівготовності, потім злити зайву воду, додати в миску до м'яса і овочів. Все посолити, поперчити та додати прованські трави, перемішати.

Поставити гарбуз у форму для запікання та заповнити гарбузовий "горщик" начинкою. Потім заповненого гарбуза накрити зрізаною раніше "кришечкою" і відправити в розігріту до 200 градусів духовку на годину-півтори.

При подачі на стіл накладати начинку, знімаючи трохи м'якуша зі гарбузових стінок.

Рагу з гарбуза з м'ясом

Інгредієнти:

Яловичина (м'яка) – 500 гр;

М'якуш гарбуза – 400 гр;

Вода – 400 мл;

Картопля – 300 гр;

Морква – 1 шт.;

Великий помідор – 1 шт.;

Часник – 2 зубчики;

Рослинна олія – 3 ст. л;

Томатна паста – 2 ст. л;

Спеції сухі (для шашлику) – 1 ст. л;

Перець чорний мелений на смак;

Сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Для приготування страви необхідно вибрати не дуже пухкий гарбуз, інакше шматочки швидко розваряться і перетворяться на рагу.

М'ясо помити, нарізати шматочками, те ж саме зробити з помідором. Його треба брати соковитим, але цупким. М'які погано тримають форму і під час приготування розповзуться. Моркву очистити та нарізати півколами. Якщо діаметр моркви великий, можна порізати четвертинками.

Картоплю очистити та нарізати середніми шматочками. Картоплю теж краще вибирати таку, яка зберігає форму і не розварюється від довгого тушкування. М'якуш у такої картоплі повинен бути жовтуватий. Якщо м'якоть біла, то в такій картоплі багато крохмалю, і картопля швидко розвариться. Чим жовтіша і щільніша бульба, тим менше у ній крохмалю.

Часник очистити і дрібно посікти або пропустити зубчики через прес.

У воду викласти томатну пасту, всипати приправи для шашлику, сіль та перець. Ретельно розмішати до однорідності. Воду та томатну пасту можна замінити готовим томатним соком, але сіль у нього краще одразу не додавати. Спочатку необхідно скуштувати сік на смак, а потім уже досолити за потреби.

Рослинну олію розігріти на сковороді. Викласти яловичину і обсмажити на сильному вогні до золотистої скоринки. Додати до м'яса підготовлені овочі та обсмажити все разом, помішуючи, близько 10 хвилин.

Викласти в сковороду цілу цибулину, якщо вона раніше не додавалася в нарізаному вигляді. Влити розведену у воді томатну пасту (або томатний сік) із спеціями. Додати подрібнений часник.

Все ретельно перемішати, довести до кипіння та тушкувати під кришкою 25-30 хвилин на повільному вогні при слабкому кипінні. Готове рагу розкласти у тарілки і посипати рубаною зеленню.

Гарбузова запіканка з куркою

Складові:

Гарбуз – 600 гр;

Куряче філе – 400 гр;

Сметана жирністю 21% – 200 гр;

Яйця – 2 шт;

Трави прованські сушені – 0,5 год. л;

Паприка копчена мелена – 0,5 ч. л;

Куркума мелена – 0,25 ч. л;

Часник сушений мелений – 0,25 ч. л;

Сіль – 0, 75 ч. л (за смаком)

Перець свіжомелений (суміш перців) – на кінчику ножа (за смаком);

Олія (для змащування форми) – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Гарбуз очистити, нарізати кубиками. Форму для запікання змастити олією і перекласти на неї гарбуз.

Курячі грудки промити і нарізати невеликими кубиками. Скласти м'ясо у форму до гарбуза. Додати сіль, прованські трави, сушений часник, куркуму, паприку та суміш перців. Вміст акуратно перемішати.

Сметану перемішати з яйцями до однорідного стану. Заливку рівномірно розподілити на гарбуз з куркою. Відправити їх запікатися до попередньо розігрітої до 180 градусів духовки на 40 хвилин. Якщо гарбуз твердуватий, запікати до м'якості.

Нагадаємо, як приготувати сирники із гарбузом.