Яркие и вкусные. Рецепт тыквенных пончиков

Осень – сезон тыкв, а значит, самое время готовить тыквенные пончики, которые своим вкусом и ярким цветом точно поднимут настроение

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Тыквенные пончики – это отличный рецепт для тех, кто любит тыкву или только хочет научиться ее готовить. То что тыкву можно запекать, готовить с ней пироги и добавлять ее мясное рагу – понятно, но также с ней можно приготовить пышные и ароматные тыквенные пончики.

Пончики можно традиционно жарить во фритюре, или же запекать в духовке.

Рецепт тыквенных пончиков опубликовала известный итальянский фудблогер Симона Мирто. Блюдо получается очень изысканным на вкус, а требует минимум ингредиентов.

Тыквенные пончики

Ингредиенты на 20 шт.:

Мука — 450 гр.

Тыквенное пюре — 150 г тыквенного пюре (300 — 400 гр. сырой тыквы)

Молоко или вода — 100 мл

Для запеченных пончиков — 80 гр. сахара, (40 г для жареного варианта)

Подсолнечное рафинированное масло — 40 мл

Свежие дрожжи — 10-12 гр., или 2 ч.л. сухих дрожжей

1 ч.л. ванильной эссенции / 1 пакетик ванилина

1 щепотка корицы

8-10 г соли

сахарная пудра для украшения

Для начала нужно замесить тесто. Для этого в глубокой миске следует смешать муку, сахар, дрожжи, молоко, корицу и ваниль. Затем добавьте холодное тыквенное пюре. Только предварительно отожмите из него лишнюю жидкость. Вымесите тесто руками, или миксером.

Добавьте в тесто масло и месите, пока оно не станет гладким и однородным. В финале добавьте соль и снова перемешайте. Сформируйте из теста шарик, переложите в глубокую миску и накройте ее пищевой пленкой. Оставьте тесто в сухом теплом месте на 2-3 часа, пока объем не увеличится.

Посыпьте мукой рабочую поверхность и скалку раскатайте пончиковое тесто до толщины 1 см. Вырежьте из него заготовки для будущих пончиков – колечки. Это можно сделать как специальной формой, так и любой чашкой, или стаканом подходящего размера. Готовые пончики выложите на застеленный пергаментом противень на расстоянии друг от друга.

Оставьте пончики на противне еще на полчаса минимум, чтобы они поднялись. Затем выпекайте пончики в течение 20 минут при температуре 180°C. Также можно жарить пончики во фритюре, но они получатся куда более жирными. Готовые пончики присыпьте сахарной пудрой.

Если у вас "тыквенное" настроение, то также можно приготовить ароматный суп из запеченной тыквы со сливками и ароматными травами.