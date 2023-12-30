Пухкі пампухи із начинками: як приготувати смаколик на святковий стіл

Пампухи є традиційною солодкою стравою української кухні.

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Здобні, пухкі та солодкі, з різними начинками. Такі пампухи дуже просто приготувати. Головне взяти кілька начинок, тоді вийде ще смачніше.

Цікаво, але ця страва є традиційною на Різдво. Ними частували колядників. Рецептом поділились на сайті Starkon.

Навіть існує Фестиваль пампуха, який проводять у Львові під час Різдва, щоб популяризувати цю традиційну українську страву.

До тіста для памухів додають масло, яєчні жовтки, цедру лимона і апельсина, ваніль та коньяк.

Пампухи

Інгредієнти:

молоко — 0,5 л;

цукор — 120 г;

ванільний цукор — 1 шт;

дріжджі свіжі — 40 г;

борошно — 850 г;

яйця — 2 шт;

олія — 4 ст. л.;

олія для смаження — 1 л;

Для начинки:

мак — 100 г;

цукор — 1 ст. л.;

варення — 100 г;

шоколад — 100 г;

вишні — 100 г.

Зробіть опару — розведіть дріжджі в теплому молоці, додайте 8 ст. л. борошна від загальної кількості і 2 ст. л. цукру. Поставте суміш на пів години в тепле місце.

Коли на поверхні опари з'являться бульбашки, замісіть тісто: просійте борошно в глибоку миску, влийте опару, додайте олію, збиті з цукром яйця. Залиште тісто в теплому місці на годину.

За цей час приготуйте начинку. Ви можете запарити і перетерти мак самостійно або ж купити готову макову масу. Можна зробити начинку із морожених вишень, або з будь якого джему, чи з шоколаду на ваш смак.

Коли тісто підійде, обімніть його ще раз. Після того розкачайте пласт і виріжте склянкою кружальця. В середину кожного викладіть начинку та накрийте іншою частиною тіста, защипніть краї.

Готові пампухи залиште на 15 хвилин, щоб вони піднялися.

У глибокій каструлі з товстим дном чи сковороді розігрійте 1 л олії. Коли на дні з'являються невеликі пухирці, пампухи можна смажити.

Опускайте по 3-4 пампухи та обсмажуйте з обох сторін до золотистого кольору.

Гарячі пампухи посипайте цукровою пудрою, або ванільним цукром.

Також ви можете приготувати смачний медовик з найпростіших інгредієнтів.