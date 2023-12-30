Пухкі пампухи із начинками: як приготувати смаколик на святковий стіл
Пампухи є традиційною солодкою стравою української кухні.
Здобні, пухкі та солодкі, з різними начинками. Такі пампухи дуже просто приготувати. Головне взяти кілька начинок, тоді вийде ще смачніше.
Цікаво, але ця страва є традиційною на Різдво. Ними частували колядників. Рецептом поділились на сайті Starkon.
Навіть існує Фестиваль пампуха, який проводять у Львові під час Різдва, щоб популяризувати цю традиційну українську страву.
До тіста для памухів додають масло, яєчні жовтки, цедру лимона і апельсина, ваніль та коньяк.
Пампухи
Інгредієнти:
- молоко — 0,5 л;
- цукор — 120 г;
- ванільний цукор — 1 шт;
- дріжджі свіжі — 40 г;
- борошно — 850 г;
- яйця — 2 шт;
- олія — 4 ст. л.;
- олія для смаження — 1 л;
Для начинки:
- мак — 100 г;
- цукор — 1 ст. л.;
- варення — 100 г;
- шоколад — 100 г;
- вишні — 100 г.
Зробіть опару — розведіть дріжджі в теплому молоці, додайте 8 ст. л. борошна від загальної кількості і 2 ст. л. цукру. Поставте суміш на пів години в тепле місце.
Коли на поверхні опари з'являться бульбашки, замісіть тісто: просійте борошно в глибоку миску, влийте опару, додайте олію, збиті з цукром яйця. Залиште тісто в теплому місці на годину.
За цей час приготуйте начинку. Ви можете запарити і перетерти мак самостійно або ж купити готову макову масу. Можна зробити начинку із морожених вишень, або з будь якого джему, чи з шоколаду на ваш смак.
Коли тісто підійде, обімніть його ще раз. Після того розкачайте пласт і виріжте склянкою кружальця. В середину кожного викладіть начинку та накрийте іншою частиною тіста, защипніть краї.
Готові пампухи залиште на 15 хвилин, щоб вони піднялися.
У глибокій каструлі з товстим дном чи сковороді розігрійте 1 л олії. Коли на дні з'являються невеликі пухирці, пампухи можна смажити.
Опускайте по 3-4 пампухи та обсмажуйте з обох сторін до золотистого кольору.
Гарячі пампухи посипайте цукровою пудрою, або ванільним цукром.
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