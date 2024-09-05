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Еда

Пончики с печенью и рисом: пошаговый рецепт

пончики с начинкой
Фото: svetik_rezepte/instagram

Вместо риса и печени для пончиков можно взять другую начинку.

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Если любите жареные пирожки или пончики с начинкой, чтобы было сытно и вкусно, советуем приготовить пончики с начинкой с печенью и рисом по рецепту кулинарного блогера Светланы Бауэр.

Пончики с печенью и рисом

Ингредиенты:

Для теста:

  • теплая вода – 400 мл;
  • сухие дрожжи – 11 гр;
  • мука – около 600 гр;
  • соль – 1 ч. л;
  • растительное масло – 2 ст. л.

Для начинки:

  • куриная печень – 500 гр;
  • лук – 2 шт;
  • отварной рис – 200 гр;
  • вода – 50 мл;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Просеянную муку перемешать с дрожжами и солью, добавить теплую воду, муку и растительное масло, замесить тесто, чтобы оно слегка липло к рукам. Поставить его на расстойку в теплое место на час.

Печень обжарить с луком, добавить соль, перец по вкусу, немного воды и тушить 15 минут. Готовую печень измельчить через мясорубку или блендером, смешать с отварным рисом.

Сформировать пончики и обжарить их с двух сторон, пока они не зарумянятся.

Готовые пончики выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

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