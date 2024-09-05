Пончики с печенью и рисом: пошаговый рецепт
Вместо риса и печени для пончиков можно взять другую начинку.
Если любите жареные пирожки или пончики с начинкой, чтобы было сытно и вкусно, советуем приготовить пончики с начинкой с печенью и рисом по рецепту кулинарного блогера Светланы Бауэр.
Пончики с печенью и рисом
Ингредиенты:
Для теста:
- теплая вода – 400 мл;
- сухие дрожжи – 11 гр;
- мука – около 600 гр;
- соль – 1 ч. л;
- растительное масло – 2 ст. л.
Для начинки:
- куриная печень – 500 гр;
- лук – 2 шт;
- отварной рис – 200 гр;
- вода – 50 мл;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Просеянную муку перемешать с дрожжами и солью, добавить теплую воду, муку и растительное масло, замесить тесто, чтобы оно слегка липло к рукам. Поставить его на расстойку в теплое место на час.
Печень обжарить с луком, добавить соль, перец по вкусу, немного воды и тушить 15 минут. Готовую печень измельчить через мясорубку или блендером, смешать с отварным рисом.
Сформировать пончики и обжарить их с двух сторон, пока они не зарумянятся.
Готовые пончики выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
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