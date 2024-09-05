Пончики з печінкою та рисом: покроковий рецепт

Замість рису та печінки для пончиків можна взяти іншу начинку.

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Якщо любите смажені пиріжки або пампушки з начинкою, щоб було ситно і смачно, радимо приготувати пампушки з начинкою з печінкою та рисом за рецептом кулінарної блогерки Світлани Бауер.

Пончики з печінкою та рисом

Інгредієнти:

Для тіста:

тепла вода — 400 мл;

сухі дріжджі — 11 г;

борошно — близько 600 г;

сіль — 1 ч. л;

рослинна олія — 2 ст. л.

Для начинки:

куряча печінка — 500 г;

цибуля — 2 шт;

відварений рис — 200 г;

вода — 50 мл;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Просіяне борошно перемішати з дріжджами та сіллю, додати теплу воду, борошно й олію, замісити тісто, щоб воно злегка липло до рук. Поставити його на вистоювання в тепле місце на годину.

Печінку обсмажити з цибулею, додати сіль, перець за смаком, трохи води і тушкувати 15 хвилин. Готову печінку подрібнити через м'ясорубку або блендером, змішати з відвареним рисом.

Сформувати пампушки й обсмажити їх із двох боків, поки вони не зарум'яняться.

Готові пончики викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

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