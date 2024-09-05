Пончики з печінкою та рисом: покроковий рецепт
Замість рису та печінки для пончиків можна взяти іншу начинку.
Якщо любите смажені пиріжки або пампушки з начинкою, щоб було ситно і смачно, радимо приготувати пампушки з начинкою з печінкою та рисом за рецептом кулінарної блогерки Світлани Бауер.
Пончики з печінкою та рисом
Інгредієнти:
Для тіста:
- тепла вода — 400 мл;
- сухі дріжджі — 11 г;
- борошно — близько 600 г;
- сіль — 1 ч. л;
- рослинна олія — 2 ст. л.
Для начинки:
- куряча печінка — 500 г;
- цибуля — 2 шт;
- відварений рис — 200 г;
- вода — 50 мл;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
Просіяне борошно перемішати з дріжджами та сіллю, додати теплу воду, борошно й олію, замісити тісто, щоб воно злегка липло до рук. Поставити його на вистоювання в тепле місце на годину.
Печінку обсмажити з цибулею, додати сіль, перець за смаком, трохи води і тушкувати 15 хвилин. Готову печінку подрібнити через м'ясорубку або блендером, змішати з відвареним рисом.
Сформувати пампушки й обсмажити їх із двох боків, поки вони не зарум'яняться.
Готові пончики викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.
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