Дубайский шоколад: ради модного угощения люди даже идут на преступления (видео)

В Румынии двое парней пытались украсть фисташки в супермаркете – все ради трендового угощения из TikTok.

Related video

Мир охватила истерия по поводу "дубайского шоколада". Десерт стал вирусным в социальных сетях. В кондитерских люди стоят в очередях по несколько минут, чтобы иметь возможность ее купить. Или пытаются приготовить шоколад с фисташковой пастой дома. Так, в Румынии мужчину посадили на пять лет, потому что он пытался украсть фисташки из супермаркета. Фокус разбирался, почему шоколадное лакомство вызвало такой ажиотаж.

Дубайский шоколад - главный кулинарный тренд 2024 года

Дубайский шоколад, который стал модный трендовым угощением, можно купить только в Дубае. Но также возможно приготовить и дома. Только все ингредиенты обойдутся в круглую сумму. Так, в румынском городе Клуж задержали мужчину, который вместе с сообщником пытался вынести из супермаркета фисташки – главный ингредиент лакомства. Сообщник его бросил, а вора-сладкоежку посадили на пять лет. Но популярность дубайского шоколада набирает обороты.

Почему дубайский шоколад стал популярен

Своей популярностью дубайский шоколад обязан одному вирусному видео из TikTok, которое было выложено в 2021 году. Популярный блогер Мария Вехера на камеру с неподдельным удовольствием поедала плитку этого шоколада. Удивительно, но видеоролик посмотрели более 56 миллионов пользователей.

Спустя время про него вспомнили снова. Многие блогеры стали специально летать в Дубай, чтобы купить плитку шоколада. Или его стали заказывать по почте. Дубайский шоколад недешев. Так, на OLX плитку шоколада можно купить от 350 до 3000 тысяч гривен. Но оригинальным считаются только шоколадки от FIX Dessert Chocolatier, кондитерской из Дубая, которые называются "Can't Get Knafeh of It" и стоят около 68,25 дирхама (примерно 19 долларов или около 700 гривен).

Дубайский шоколад - главный кулинарный тренд 2024 года

В кондитерской есть шоколадки и с другими начинками, но популярными стали именно с фисташками.

Дубайский шоколад Фото: Instagram FIX Dessert Chocolatier

Почему шоколадка так завирусилась – вопрос открытый. Скорей всего, просто сыграла роль популярность тренда в TikTok.

Из чего состоит дубайский шоколад

Оригинальные шоколадки делают вручную и украшают узорами. Придумала же рецепт знаменитой сладости основательница дубайской кондитерской Fix Сара Хамуда – идея пришла к ней во время беременности. В начинку входят молочный шоколад, чаще всего бельгийский, хрустящее тесто катаифи из тонких волокон и паста из фисташек.

Дубайский шоколад с фисташками Фото: Instagram FIX Dessert Chocolatier

Получается весьма калорийно: на одну 200-граммовую плитку приходится более тысячи калорий и около 65 г фисташковой пасты, что в три раза выше нормы. Диетологи предупреждают, что лучше не есть всю шоколадку за раз. И популярного десерта лучше избегать людям с диабетом, ожирением и имеющим избыточную массу тела. А орехи в составе лакомства могут спровоцировать диарею, или вызвать сильную аллергическую реакцию.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

Напомним, ранее в Британии обнаружили винтажный шоколад. 122-летнюю плитку шоколада можно было купить во время коронации короля Эдуарда VII в 1902 году, но ее не съели, а сохранили до лучших времен. И теперь продадут на аукционе.