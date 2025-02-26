Как отпугнуть женатого мужчину: в TikTok завирусился новый тренд для женщин

Блогер Далия Гранде показала девушкам лайфхак, как понять, что их партнер им изменяет.

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Одинокие женщины в США придумали способ, как отвадить от себя женатых мужчин, которые не прочь пофлиртовать подальше от жены. Как пишет The New York Post, в сети завирусилось видео из TikTok, где девушка рассказала, что всегда покрывает свое тело блестками перед тем, как пойти на свидание.

Блогер Далия Гранде сняла ролик, где показывает, как она, нарядившись в черное платье, распыляет блестки по всему телу, готовясь к свиданию.

"Иду на первое свидание, [потому что] я в том возрасте, когда они могут быть женаты (женатые мужчины енавидят блестки). Просто чтобы перестраховаться", –подписала она видео.

Теория знакомств гласит, что если мужчина женат, он не будет пытаться вступить с ней в интимную связь, потому что на нем останутся блестки, и его жена узнает, что он был с другой женщиной.

Люди в комментариях были впечатлены этим шагом, и многие сказали, что собираются попробовать его сами.

"Она защищает себя и помогает другим женщинам, я здесь для этого", "Я ненавидел блестки до того, как женился, но это на самом деле довольно хорошая идея, девушка", "Мэм. Во-первых, вы великолепны. Во-вторых, вы гений. Наконец, насколько блестит ваш коридор? lol", "Такое количество спрея с блестками отпугнет женатых мужчин, комаров, медведей и вампиров", "Черт, я начну носить блестки и обнимать своего мужчину, прежде чем он выйдет… UNO Reverse", – пишут в комментариях.

Идея использовать блестки, чтобы поймать свою вторую половинку на измене, уже стала вирусной на TikTok. Пользователи платформы ранее публиковали видеоролики, демонстрирующие их метод использования блесток для проверки верности своих партнеров, в том числе были и те, кто поймал таким образом своего партнера на походах налево.

Например, одна женщина нанесла блестки на солнцезащитный козырек со стороны пассажира в машине своего парня, чтобы узнать, не едет ли кто-то рядом — в частности, ничего не подозревающая женщина, пытающаяся подправить макияж.

Девушки в комментариях Гранде поделились своими трюками, чтобы поймать мужчин на измене.

"Многие женатые мужчины указаны в той же страховке автомобиля, что и их жены, проверьте бардачок на предмет слишком большого количества имен в страховой карте: это может быть его мама или бывшая жена… возможно", "Однажды я распылила свои духи, находясь в машине парня, и он разозлился, потому что не мог выветрить запах, прежде чем заедет на следующее свидание. Берегите себя, дамы", – рассказали они.

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