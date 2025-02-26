Як відлякати одруженого чоловіка: у TikTok завірусився новий тренд для жінок

Блогерка Далія Гранде показала дівчатам лайфхак, як зрозуміти, що їхній партнер їм зраджує.

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Самотні жінки в США придумали спосіб, як відвадити від себе одружених чоловіків, які не проти пофліртувати подалі від дружини. Як пише The New York Post, у мережі завірусилося відео з TikTok, де дівчина розповіла, що завжди покриває своє тіло блискітками перед тим, як піти на побачення.

Блогерка Далія Гранде зняла ролик, де показує, як вона, вбравшись у чорну сукню, розпорошує блискітки по всьому тілу, готуючись до побачення.

"Іду на перше побачення, [тому що] я в тому віці, коли вони можуть бути одружені (одружені чоловіки ненавидять блискітки). Просто щоб перестрахуватися", — підписала вона відео.

Теорія знайомств свідчить, що якщо чоловік одружений, він не намагатиметься вступити з нею в інтимний зв'язок, тому що на ньому залишаться блискітки, і його дружина дізнається, що він був з іншою жінкою.

Люди в коментарях були шоковані цим кроком, і багато хто сказав, що збирається спробувати його теж.

"Вона захищає себе і допомагає іншим жінкам, я тут для цього", "Я ненавидів блискітки до того, як одружився, але це насправді доволі гарна ідея, дівчина", "Мем. По-перше, ви чудові. По-друге, ви геній. Нарешті, наскільки блищить ваш коридор? lol", "Така кількість спрею з блискітками відлякає одружених чоловіків, комарів, ведмедів і вампірів", "Чорт, я почну носити блискітки і обіймати свого чоловіка, перш ніж він вийде... UNO Reverse", – пишуть у коментарях.

Ідея використовувати блискітки, щоб зловити свою другу половинку на зраді, вже стала вірусною на TikTok. Користувачі платформи раніше публікували відеоролики, що демонструють їхній метод використання блискіток для перевірки вірності своїх партнерів, зокрема були й ті, хто спіймав у такий спосіб свого партнера на походах наліво.

Наприклад, одна жінка нанесла блискітки на сонцезахисний козирок з боку пасажира в машині свого хлопця, щоб дізнатися, чи не їде хтось поруч, зокрема, жінка, яка нічого не підозрює і намагається підправити макіяж.

Дівчата в коментарях Гранде поділилися своїми трюками, щоб зловити чоловіків на зраді.

"Багато одружених чоловіків зазначені в тій самій страховці автомобіля, що і їхні дружини, перевірте бардачок на предмет занадто великої кількості імен у страховій карті: це може бути його мама або колишня дружина... можливо", "Одного разу я розпилила свої парфуми, перебуваючи в машині хлопця, і він розлютився, бо не міг вивітрити запах, перш ніж заїде на наступне побачення. Бережіть себе, пані", — розповіли вони.

Раніше Фокус писав, що вчені виявили причину зради в парах.