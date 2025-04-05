"Ничего себе!": уборщики забирали мусор, однако удрали с места из-за крысы (видео)

В британском городе Бирмингем, который страдает от куч невывезенного мусора, произошла неприятная история: уборщики должны были забрать отходы, однако когда мусорщики увидели одну большую крысу, то очень быстро удрали оттуда.

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Видео с камер наружного наблюдения обнародовал британский телеканал Sky News.

На кадрах заметно, что группа уборщиков подогнала машину и начала забрасывать мусор. Однако через мгновение из огромной кучи пакетов и отходов внезапно на мусорщика выскочила крыса, что заставило рабочего коммунальной службы вместе со своими коллегами быстро покинуть это место.

Журналисты пишут, что этот эпизод произошел на фоне многонедельной забастовки мусорщиков в Бирмингеме, которые отказались выполнять свою работу с начала марта. Главной причиной протестов полное сокращение должности контролеров по переработке мусорных отходов, а также отмена компенсационных доплат для определенных групп работников этой отрасли.

Начиная с 11 марта, мусорщики Бирмингема объявили о долговременной забастовке и заявили, что не выйдут на работу, пока не будут выполнены их требования. Профсоюз мусорщиков сообщил, что более 75% его участников активно выступают против таких нововведений городских властей и правительства.

Впоследствии улицы города превратились в огромный мусорный полигон. Жители Бирмингема сообщают, что с начала марта на улицах заметны кучи отходов, которые коммунальные и частные работники, которые до сих пор работают, просто не успевают убирать.

Дополнительной проблемой стали крысы, которые начали активно перемещаться и поселяться среди мусорных куч. Местные сообщают, что часто выбрасывая отходы в такие нагромождения пакетов, видели крыс "размером с упитанных котов".

Сейчас, как пишет издание Daily Star, городские власти уже сообщили правительству о коллапсе системы вывоза мусора. На Даунинг-стрит, 10, также говорят, что им известно о проблеме с отходами в Бирмингеме и еще нескольких городах Британии, поэтому они ищут все возможные способы "решить проблемы в этой области жизни британских городов".

В комментариях в социальных сетях, жители других регионов Британии сообщали, что в некоторых других регионах Туманного Альбиона тоже есть проблемы с вывозом мусора, и что там тоже иногда видели "нежелательных гостей".

Чаще всего корреспонденты писали следующие реплики:

"Ох ничего себе! И это только один, а там же их просто тьма!";

"Жаль ребят. Работают сверхурочно, а тут еще такой "сюрприз!";

"Я недавно сама видела крысу, когда выносила мусор. Испугалась невероятно, поэтому понимаю ребят на видео";

"Слушайте — а чего они убегают-то? Окей, я понимаю, если бы их была там целая куча, а тут одна? Не могу понять";

"Да одна крыса — это уже беда. Они могут залазить в штаны, укусить и поцарапать. И тогда можно чем-то серьезным заболеть, и это не шутки!".

Ранее сообщалось, что боец ВСУ откормил крысу-рекордсмена. По данным из открытых источников, в мире нет серой крысы, которая бы весила более чем 885 граммов, а в Украине теперь есть.

Впоследствии стало известно, как в Нью-Йорке в дорогом бутике разгуливала крыса. Прохожие увидели крысу на витрине и сообщили менеджеру бутика, после чего магазин сразу же закрылся.