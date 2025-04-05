"Нічого собі!": прибиральники забирали сміття, однак накивали п'ятами через пацюка (відео)

У британському місті Бірмінгем, яке страджає від куп невивезеного сміття, сталася неприємна історія: прибиральники мали забрали відходи, однак коли сміттярі побачили одного великого пацюка, то дуже швидко втекли з місця події.

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Відео з камер зовнішнього спостереження оприлюднив британський телеканал Sky News.

На кадрах помітно, що група прибиральників підігнала машину та почала закидувати сміття. Однак за мить з величезної купи пакетів і відходів раптово на сміттяра вискочив пацюк, що змусило робітника комунального служби разом зі своїми колегами швидко покинути це місце.

Журналісти пишуть, що цей епізод стався на тлі кількатижневого страйку сміттярів у Бірмінгемі, які відмовилися виконувати свою роботу з початку березня. Головною причиною протестів повне скорочення посади контролерів з переробки сміттєвих відходів, а також скасування компенсаційних доплат для певних груп працівників цієї галузі.

Починаючи з 11 березня, сміттярі Бірмінгема оголосили про довготривалий страйк і заявили, що не вийдуть на роботу, допоки не буде виконано їх вимоги. Профспілка сміттярів повідомила, що понад 75% її учасників активно виступають проти таких нововведень міської влади та уряду.

Згодом вулиці міста перетворилися на величезний сміттєвий полігон. Мешканці Бірмінгема повідомляють, що з початку березня на вулицях помітні величезні купи відходів, які комунальні та приватні працівники, які досі працють, просто не встигають прибирати.

Додатковою проблемою стали щурі, які почали активно переміщуватися та поселятися серед сміттєвих куп. Місцеві повідомляють, що часто викидаючи відходи до таких нагромаджень пакетів, бачили пацюків "розміром з вгодованих котів".

Наразі, як пише видання Daily Star, міська влада вже повідомила уряд про колапс системи сміттєвивозу. На Даунінг-стрит, 10, також кажуть, що їм відомо про проблему зі відходами у Бірмінгемі та ще кількох містах Британії, тому вони шукають всі можливі способи "подалати проблеми в цій галузі життя британських міст".

У коментарях в соціальних мережах, мешканці інших регіонів Британії повідомляли, що в деяких інших регіонах Туманного Альбіону теж є проблеми із вивозом сміття, і що там теж інколи бачили "небажаних гостей".

Найчастіше дописувачі писали наступні репліки:

"Ох нічого собі! І це тільки один, а там ж їх просто тьма!";

"Шкода хлопців. Працюють понаднормово, а тут ще такий "сюрприз!";

"Я недавно сама бачила пацюка, коли виносила сміття. Перелякалася неймовірно, тому розумію хлопців на відео";

"Слухайте — а чого вони тікають-то? Окей, я розумію, якби їх була там ціла колонія, а тут один? Не второпаю";

"Та один пацюк — це вже біда. Вони можуть залазили в штани, вкусити і подряпати. І тоді можна чимось серйозним захворіти, і це не жарти!".

Раніше повідомлялося, що боєць ЗСУ відгодував щура-рекордсмена. За даними з відкритих джерел, у світі немає сірого пацюка, який би важив більш ніж 885 грамів, а в Україні тепер є.

Згодом стало відомо, як у Нью-Йорку в дорогому бутику розгулював пацюк. Перехожі побачили пацюка на вітрині та повідомили менеджеру бутика, після чого магазин одразу ж зачинився.