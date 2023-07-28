Із "миші" виріс до гігантських розмірів: боєць ЗСУ відгодував щура-рекордсмена (фото, відео)

За даними з відкритих джерел, у світі немає сірого пацюка, який би важив більш ніж 885 грамів, а в Україні тепер є.

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У Києві в одній із ветеринарних клінік зафіксували рекорд найбільшої ваги домашнього пацюка. Про це повідомляє "Київ.24".

Зазначається, що домашнього щура-рекордсмена звати Сквіш, його вага складає 955 грамів, а зріст — близько 47 см.

Власником вгодованого гризуна є боєць ЗСУ Дмитро Павленко. Вони разом із дружиною Яною знайшли Сквіша на вулиці. Тоді він був ще мініатюрним і більше нагадував мишеня. Знайду, який на диво не злякався людей, забрали додому, і він швидко прижився в новій родині.

На поведінку Сквіша нарікань ніколи не було — він не робив шкоди, нічого не гриз, не перекидав і поводився культурно, але ревнував до комп‘ютерної миші та завжди просив, щоб його почухали.

Власник пацюка Дмитро служить у Збройних силах України, тож удома буває нечасто. Останнього разу, коли приїхав у відпустку, не впізнав свого домашнього улюбленця, той виріс і роздобрів.

Зараз Сквіш уже має диплом від Національного реєстру рекордів України як найбільший домашній пацюк в Україні.

За даними з відкритих джерел, у світі немає сірого пацюка, який би важив більш ніж 885 грамів, а в Україні тепер є.

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