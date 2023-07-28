Из "мыши" вырос до гигантских размеров: боец ВСУ откормил крысу-рекордсмена (фото, видео)

По данным из открытых источников, в мире нет серой крысы, которая бы весила больше 885 граммов, а в Украине теперь есть.

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В Киеве в одной из ветеринарных клиник зафиксировали рекорд самого большого веса домашней крысы. Об этом сообщает "Киев.24".

Отмечается, что домашнюю крысу-рекордсмена зовут Сквиш, а ее вес составляет 955 граммов, а рост — около 47 см.

Владельцем упитанного грызуна является боец ВСУ Дмитрий Павленко. Они вместе с женой Яной нашли Сквиша на улице. Тогда он был еще миниатюрным и больше напоминал мышонка. Найду, который удивительно не испугался людей, забрали домой, и он быстро прижился в новой семье.

На поведение Сквиша нареканий никогда не было — он не делал вреда, ничего не грыз, не опрокидывал и вел себя культурно, но ревновал к компьютерной мыши и всегда просил, чтобы его почесали.

Владелец крысы Дмитрий служит в Вооруженных силах Украины, поэтому дома бывает нечасто. Последний раз, когда приехал в отпуск, не узнал своего домашнего любимца, тот вырос и разжирел.

Сейчас Сквиш уже имеет диплом от Национального реестра рекордов Украины, как самая большая домашняя крыса в Украине.

По данным из открытых источников, в мире нет серой крысы, которая бы весила больше 885 граммов, а в Украине теперь есть.

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