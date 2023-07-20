Охота на паку: в США мальчик поймал странную рыбу с "человеческими зубами" (фото)

Чарли Клинтон проводил время, ловя рыбу в пруду рядом с домой, когда поймал странное существо. Как выяснилось, уловом мальчика оказался паку, двоюродный брат пирании, у которого были зубы похожие на человеческие.

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В США 11-летний мальчик по имени Чарли поймал странную рыбу с "человеческими зубами". Об этом пишет NRP.

Чарли проводил время, ловя рыбу в пруду рядом с его домом в Оклахоме, когда произошло поразительное событие. В это время его мама, Жанна Клинтон, находилась на крыльце своего дома, когда раздался вопль мальчика, привлекший ее внимание.

"Он вскрикивал: "Мама, Боже мой! Мама, Боже мой!". На самом деле, я подумала, что он просто слишком сильно удивился или разыгрывает какую-то сцену", — рассказала Жанна.

Женщина подошла, чтобы посмотреть на то, что так взволновало ее сына. Когда она добралась туда, была удивлена, увидев, что он поймал.

"Очевидно, что, находясь в соседнем пруду, мы привыкли просто ловить несколько окуней или сомов. Я имею в виду, что раньше они были без человеческих зубов", — сказала американка.

Как выяснилось, этой находкой оказался паку, двоюродный брат пирании.

Чарли поймал странную рыбу с "человеческими зубами" Фото: Oklahoma Department of Wildlife Conservation

Клинтоны разместили фотографию необычной рыбы на своей странице в Facebook и связались с инспектором по охране дичи. Но прежде чем узнать о происхождении рыбы, они вернули паку в воду.

"Это пруд, где можно поймать и отпустить рыбу. Поэтому мы, к сожалению, отпустили ее обратно, потому что не знали, как лучше поступить в тот момент", — сказала Жанна.

Люди, которые позже узнали эту рыбу, сказали, что она инвазивная и ее нельзя было выпускать. С тех пор Чарли стал охотиться за этой рыбой.

"В ту ночь он просидел у пруда допоздна, пытаясь поймать ее снова. Если он снова поймает паку, мы собираемся повесить его на стену для него. Я считаю, что это отличный приз, и он его заслуживает. Я сказала ему, что мы сделаем так, что рыба будет улыбаться, и все смогут увидеть ее зубы", — сказал мама мальчика.

Паку это вид пресноводных лучеперых рыб из семейства пираньевых. В длину достигает 108 см, но обычно около 70 см, масса до 40 кг. Внешний вид рыб этого вида напоминает пираний, тело высокое, сжато с боков, глаза большие. Цвет — от черного до серого, с вариациями

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