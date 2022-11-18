У вітрині розкішного бутика Нью-Йорка на шкіряному портфелі за $1000 розгулював щур

Перехожі побачили пацюка на вітрині та повідомили менеджеру бутика, після чого магазин одразу ж зачинився.

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Величезний щур, що подорожує по шкіряному портфелі за $995 і кепці за $225 доларів у вітрині бутика Il Bisonte у Вест-Віллідж на Манхеттені в Нью-Йорку приголомшив перехожих, і поява гризуна в такому респектабельному магазині наробила багато шуму.

Пацюка сфотографував фотограф із Нью-Йорка Макс Гіліан, який був шокований, побачивши, як гризун спокійно бігає по вітрині. За його словами, це змусило його згадати вірусний ролик TikTok зі словами: "Але щури не правлять цим містом. Ми правимо".

Здавалося, щур хотів перевірити якість італійської шкіри, лазячи по портфелю сливового кольору, перш ніж вирішив, що його більше цікавить капелюх. Він впав із підставки для капелюхів, впустивши його.

Перехожі, побачивши тварину, постукали у вітрину магазину, щоб повідомити менеджеру про небажаного гостя.

"Там була група молодих хлопців, їх було троє чи четверо, вони стояли тут, а потім вони почали стукати у вікно й показали мені, і я зачинила магазин, вимкнула світло, вибігла звідси й зателефонувала дератизаторам", — розповіла журналістам менеджерка бутика Ліза Стефані, додавши, що магазин одразу ж зачинили.

За словами дівчини, такий інцидент у їхньому бутику вперше, але зазначила, що популяція щурів у Вест-Віллідж помітно зросла, оскільки район потопає в смітті.

"Цей маленький район у вихідні стає все більш і більш завантаженим, і сміття тут стає все божевільнішим", — зазначила вона.

"Уночі на більшості кутів є щури! Сміттєві мішки рухаються, коли я проходжу повз них", — додав Гіліан.

Пацюки Нью-Йорка були сумно відомою частиною міста протягом десятиліть, проте мегаполіс за кількістю гризунів усе ж таки не перший. Найбільше щурів — у Чикаго, який тримає сумне лідерство найбільш щуриного міста в США.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що щури інстинктивно рухаються в такт із музикою. Це раніше вважалося лише людською здатністю.