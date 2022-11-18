В витрине роскошного бутика Нью-Йорка на кожаном портфеле за $1000 разгуливала крыса

Прохожие увидели крысу на витрине и сообщили менеджеру бутика, после чего магазин сразу же закрылся.

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Огромная крыса, путешествующая по кожанному портфелю за $995 и кепке за $225 долларов в витрине бутика Il Bisonte в Вест-Виллидж на Манхэттене в Нью-Йорке ошеломила прохожих, и появление грызуна в таком респектабельном магазине наделало много шума, пишет New York Post.

Крысу запечатлел фотограф из Нью-Йорка Макс Гилиан, который был шокирован, увидев, как грызун спокойно бегает по витрине. По его словам, это заставило его вспомнить вирусный ролик TikTok со словами: "Но крысы не правят этим городом. Мы правим".

Казалось, крыса хотела проверить качество итальянской кожи, лазая по портфелю сливового цвета, прежде чем решила, что ее больше интересует шляпа. Она

упала с подставки для шляп, уронив ее.

Прохожие, увидев животное, постучали в витрину магазина, чтобы сообщить менеджеру о нежелательной гостье.

"Там была группа молодых парней, их было трое или четверо, они стояли здесь, а потом они начали стучать в окно и показали мне, и я закрыла магазин, выключила свет, выбежала отсюда и позвонила дератизаторам", — рассказала журналистам менеджер бутика Лиза Стефани, добавив, что магазин сразу же закрыли.

По словам девушки, такой инцидент в их бутике впервые, но отметила, что популяция крыс в Вест-Виллидж заметно возросла, поскольку район утопает в мусоре.

"Этот маленький район по выходным становится все более и более загруженным, и мусор здесь становится все более и более сумасшедшим", — отметила она.

"Ночью на большинстве углов есть крысы! Мусорные мешки двигаются, когда я прохожу мимо них", – добавил Гилиан.

Крысы Нью-Йорка были печально известной частью города на протяжении десятилетий, однако мегаполис по количеству грызунов все же не первый. Больше всего крыс – в Чикаго, который держит печальное лидерство самого крысиного города в США.

Напомним, ученые выяснили, что крысы инстинктивно двигаются в такт с музыкой. Это раньше считалось только человеческой способностью.