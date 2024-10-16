Выпустили к коронации: на аукционе продадут 122-летнюю шоколадку (фото)

Плитка шоколада, сделанная в честь коронации короля Эдуарда VII в 1902 году, будет продана, как предполагается за сотни фунтов стерлингов.

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Несъеденная 122-летняя плитка шоколада, изготовленная в честь коронации британского короля Эдуарда VII, может быть продана на аукционе за сотни фунтов стерлингов. Старинный шоколад был изготовлен компанией Rowntree's в 1902 году и продавался в жестяной коробке, украшенной портретами короля Эдуарда и королевы Александры Датской. Об этом пишет Daily Mail.

Первоначальный владелец проявил удивительное самообладание, чтобы не съесть его в то время, и известно, что сохранилось лишь несколько старинных плиток шоколада того периода.

Коробочка украшена портретами короля и его супруги Фото: Julien's Auctions

Шоколадка все еще обернута в серебристую бумагу, но пробовать ее не рекомендуется.

Аукционисты Auctioneum Ltd из Бата оценили шоколадку в 200 фунтов стерлингов, заявив, что на рубеже XX века сладости и шоколад все еще были "относительной новинкой".

"Довольно примечательно, что шоколадка оставалась несъеденной так долго, тем более, что в то время это считалось настоящим лакомством. Конфеты и шоколад тогда были относительной новинкой, и отказаться от них, должно быть, было настоящим испытанием", — шутят в аукционном доме.

Они отмечают, что шоколадка неплохо выглядит для своего солидного возраста.

122-летняя шоколадка Фото: Julien's Auctions

Эдуард, старший сын королевы Виктории, стал королем в 1901 году после смерти своей матери. Он правил всего девять лет и скончался в возрасте 68 лет из-за проблем со здоровьем, вызванных курением.

Во время своего правления Эдуард был известен как ярый франкофил и совершил множество частных визитов в Париж.

Прозванный "Тум-Тум" из-за своей постоянно увеличивающейся талии, он наслаждался местной кухней, кабаре и куртизанками.

Профранцузская позиция Эдуарда имела свои политические преимущества, поскольку она проложила путь к Антанте 1904 года, которая скрепила англо-французский союз за десятилетие до Первой мировой войны.

Принц Эдвард и Александра Датская в день свадьбы в 1863 году Фото: Wikipedia

Примечательно, что правнучка последней любовницы короля "Тум-Тума", Алисы Кеппел, также стала возлюбленной, а потом и супругой принца Уэльского — это Камилла Паркер Боулз, вторая супруга короля Чарльза III. Официально считается, что ее бабушка родилась от мужа Алисы. Эдуард VII не признавал своими каких-либо детей, кроме рожденных в законном браке с Александрой. У пары было шестеро детей, выжило пятеро.

Напомним, в 2021 году в Британии нашли 121-летнюю шоколадку, которая все это время хранилась в шлеме участника англо-бурской войны, сэра Генри Эдварда Пастон-Бедингфельда. Шоколадки в обертке и жестяной коробочке были лично заказаны королевой Викторией и раздавались британским солдатам для поднятия боевого духа.