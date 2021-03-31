Спрятал и забыл: в шлеме британского офицера нашли 121-летний шоколад

Необычный артефакт, принадлежавший сэру Генри Эдварду Пастон-Бедингфельду, участнику англо-бурской войны, все это время лежал на чердаке Национального фонда

Хранители Британского Национального фонда в Норфолке, разбирая свои запасники, сделали неожиданную находку – 121-летнюю шоколадку, которая все это время хранилась в шлеме участника англо-бурской войны, сэра Генри Эдварда Пастон-Бедингфельда. Об этом пишет ВВС.

Шоколадки в обертке и жестяной коробочке были лично заказаны королевой Викторией и раздавались британским солдатам для поднятия боевого духа во время англо-бурской войны.

[ + – ] 121-летний шоколад

Вторая англо-бурская война 1899—1902 годов, это война бурских республик — Южно-Африканской республики (Республики Трансвааль) и Оранжевого Свободного государства (Оранжевой Республики) против Британской империи, закончившаяся победой последней. Население республик составляли потомки первых колонизаторов Африки: выходцы из Нидерландов, Дании, Германии и Франции. Себя они называли бурами (слово boer на голландском означает "крестьянин").

Куратор культурного наследия Национального фонда Анна Форрест сказала, что это "замечательная находка", обнаружить которую они никак не ожидали. Вещи сэра Эдварда фонду передала его дочь, Фрэнсис Грейтхед, которая умерла в прошлом году в возрасте 100 лет.

Королева Виктория поручила трем британским производителям — Фраю, Кэдбери и Раунтри — произвести более 100 000 коробочек с шоколадками. Предполагалось, что каждый солдат и офицер получит коробку с надписью: "Южная Африка 1900" и поздравлением королевы, которое гласило: "Желаю вам счастливого Нового года".

[ + – ] 121-летний шоколад

Но многие солдаты и офицеры, получив заветную коробочку, сохранили их, даже не попробовав, или отправили домой на хранение. Так что шоколадка сэра Генри не единственная в своем роде.

"Хоть шоколад больше не выглядит аппетитно, и вы бы точно не захотели попробовать его на Пасху, — но он нетронут и это поистине замечательная находка", — отметила куратор фонда.

Сэр Генри был майором ополчения Королевского Ливерпульского полка и был в Южной Африке, когда его отец умер в 1902 году. Так что, скорей всего именно поэтому он вернулся в Британию из Африки с шоколадкой, шлемом, где она хранилась, и с новым титулом.

[ + – ] Сэр Генри Эдвард Пастон-Бедингфельд, забывший про шоколадку 121 год назад/Все фото: National Trust

В прошлом году такую же коробочку с нетронутым лакомством обнаружили в вещах австралийского поэта Банджо Патерсона. Он также был участником англо-бурской войны и получил сувенир от королевы Виктории.