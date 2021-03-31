Сховав і забув: у шоломі британського офіцера знайшли 121-річний шоколад

Незвичайний артефакт, що належав серові Генрі Едварду Пастон-Бедінгфельду, учаснику англо-бурської війни, весь цей час лежав на горищі Національного фонду.

Хранителі Британського Національного фонду в Норфолку, розбираючи свої запасники, зробили несподівану знахідку — 121-річну шоколадку, яка весь цей час зберігалася в шоломі учасника англо-бурської війни, сера Генрі Едварда Пастон-Бедінгфельда. Про це пише ВВС.

Шоколадки в обгортці та жерстяній коробочці були особисто замовлені королевою Вікторією і роздавалися британським солдатам для підняття бойового духу під час англо-бурської війни.

[ + – ] 121-річний шоколад

Друга англо-бурська війна 1899-1902 років, це війна бурських республік — Південно-Африканської республіки (Республіки Трансвааль) і Помаранчевої Вільної держави (Помаранчевої Республіки) проти Британської імперії, котра закінчилася перемогою останньої. Населення республік становили нащадки перших колонізаторів Африки: вихідці з Нідерландів, Данії, Німеччини та Франції. Себе вони називали бурами (слово boer із голландської означає "селянин").

Кураторка культурної спадщини Національного фонду Анна Форрест сказала, що це "чудова знахідка", знайти яку вони ніяк не очікували. Речі сера Едварда фонду передала його донька, Френсіс Грейтхед, яка померла минулого року у віці 100 років.

Королева Вікторія доручила трьом британським виробникам — Фраю, Кедбері та Раунтрі — зробити більше 100 000 коробочок із шоколадками. Передбачалося, що кожен солдат та офіцер отримає коробку з написом: "Південна Африка 1900" і привітанням королеви, де йшлося: "Бажаю вам щасливого Нового року".

[ + – ] 121-річний шоколад

Але багато солдатів та офіцерів, отримавши заповітну коробочку, зберегли її, навіть не спробувавши, або відправили додому на зберігання. Тож шоколадка сера Генрі не єдина в своєму роді.

"Хоч шоколад більше не виглядає апетитно, і ви б точно не захотіли спробувати його на Великдень, — але його навіть не чіпали і це справді чудова знахідка", — зазначила кураторка фонду.

Сер Генрі був майором ополчення Королівського університету Ліверпульського полку і був у Південній Африці, коли його батько помер у 1902 році. Тож, швидше за все саме тому він повернувся до Британії з Африки з шоколадкою, шоломом, де вона зберігалася, і з новим титулом.

[ + – ] Сер Генрі Едвард Пастон-Бедінгфельд, який забув про шоколадку 121 рік тому/Всі фото: National Trust

Минулого року таку ж коробочку з недоторканими ласощами знайшли в речах австралійського поета Банджо Патерсона. Він також був учасником англо-бурської війни й отримав сувенір від королеви Вікторії.