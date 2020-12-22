В вещах известного австралийского поэта нашли коробку 120-летнего шоколада

В прошлом веке такие подарки раздавали от имени британской королевы Виктории участникам Англо-бурской войны

Работники Национальной библиотеке Австралии разбирали вещи известного поэта Банджо Патерсона и нашли коробку шоколадок Cadbury 120-летней давности. Об этом пишет ABC.

Причем шоколад отлично сохранился в металлической упаковке. Он был подарком от королевы Виктории британским солдатам, которые принимали участие в англо-бурской войны. К нему даже прилагалось послание от монарха.

Известный австралийский поэт Эндрю Бартон "Банджо" Патерсон изображен на купюре в десять австралийских долларов. Он автор текста к "неофициальному гимну Австралии", песне под названием "Вальсирующая Матильда".

[ + – ] Банджо Патерсон на 10-долларовой купюре

В 1899 году Патерсон нанялся на работу корреспондентом в газету Sydney Morning Herald и поехал в Южную Африку, откуда передавал репортажи об Англо-бурской войне. Затем он отправился в Китай для освещения Боксерского восстания.

В дальнейшем Патерсон был редактором газеты Sydney Evening News, затем Town and Country Journal. Во время Первой мировой войны отправился в Европу, работал водителем во Франции и в тыловых австралийских частях в Египте. Выпустил три сборника стихов, два романа, сборник рассказов и книгу мемуаров.

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Банджо Патерсон в первую очередь известен своими балладами, действие которых происходит в австралийском буше (для этого жанра, главным представителем которого является Патерсон, даже есть специальный термин — баллады буша, англ. Bush ballads). Героями баллад, написанных от первого и третьего лица, являются фермеры и охотники. Баллады эти были и остаются чрезвычайно популярными. Баллады традиционно возникали в пограничных областях, при освоении новых земель. Лучшие баллады Патерсона находятся на слуху у австралийцев, многие строки стали нарицательными.

Напомним, в марте 2020 года во время работы в архивах библиотеки Кембриджа в 500-летнем томе эпохи Тюдоров нашли недоеденное шоколадное печение. Читатель забыл его там полвека назад.