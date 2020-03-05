В Кембриджской библиотеке в 500-летнем манускрипте нашли 50-летнее печенье

Шоколадное печенье, оставившее жирное пятно на страницах, нашли библиотекари Кембриджского университета

В время работы в архивах ученые нередко делают неожиданные находки. Но они не всегда приятные и сулят открытия. Так, в библиотеке Кембриджа в 500-летнем томе эпохи Тюдоров нашли недоеденное шоколадное печение. Об этом пишет The Sun.

В библиотеке, где содержаться редчайшие издания, запрещены еда и напитки. Однако кто-то ел шоколадное печенье над бесценной книгой и обронил половинку прямо между страниц.

Работники библиотеки говорят, что это произошло не менее 50 лет назад. С того времени рукописный том жизнеописания святого Августина 1529 года не открывали. Эмили Дуриш, работница библиотеки, отметила, что если кому-то из посетителей библиотеки понадобится отметить страницу, то лучше это делать с помощью бумажных закладок, а не при помощи сладкой выпечки.

Старинные закладки, найденные в одной из книг

Впрочем, в старинных книгах часто находят неожиданные вещи. В Кембридже вспоминают, что в качестве закладки был использован рецепт сырного суфле, локон волос, перевязанный ленточкой и полароидный снимок кота в кожаной маске.

Отпечаток ключа, которым закладывали страницы

Пририсованные бороды у монахов на иллюстрации в старинном тексте на духовную тематику/Все фото: Cambridge UL Special Collections

Как ранее писал Фокус:

Пять лет назад во Франции у городка Плугастель-Даула был найден обломок скалы с загадочной надписью на смеси французских и скандинавских слов. Оказалось, что надпись была нанесена на камень около 230 лет назад и описывает смерть в море.