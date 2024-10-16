Випустили до коронації: на аукціоні продадуть 122-річну шоколадку (фото)

Плитку шоколаду, зроблену на честь коронації короля Едуарда VII 1902 року, продадуть, як передбачається, за сотні фунтів стерлінгів.

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Нез'їдену 122-річну плитку шоколаду, виготовлену на честь коронації британського короля Едуарда VII, може бути продано на аукціоні за сотні фунтів стерлінгів. Старовинний шоколад був виготовлений компанією Rowntree's 1902 року і продавався в бляшаній коробці, прикрашеній портретами короля Едуарда і королеви Олександри Данської. Про це пише Daily Mail.

Початковий власник проявив дивовижне самовладання, щоб не з'їсти його в той час, і відомо, що збереглося лише кілька старовинних плиток шоколаду того періоду.

Коробочка прикрашена портретами короля і його дружини Фото: Julien's Auctions

Шоколадка все ще обгорнута в сріблястий папір, але пробувати її не рекомендується.

Аукціоністи Auctioneum Ltd з Бата оцінили шоколадку в 200 фунтів стерлінгів, заявивши, що на рубежі XX століття солодощі та шоколад все ще були "відносною новинкою".

"Досить примітно, що шоколадка залишалася нез'їденою так довго, тим паче, що на той час це вважалося справжніми ласощами. Цукерки та шоколад тоді були відносною новинкою, і відмовитися від них, мабуть, було справжнім випробуванням", — жартують в аукціонному домі.

Вони зазначають, що шоколадка має непоганий вигляд для свого солідного віку.

122-річна шоколадка Фото: Julien's Auctions

Едуард, старший син королеви Вікторії, став королем 1901 року після смерті своєї матері. Він правив лише дев'ять років і помер у віці 68 років через проблеми зі здоров'ям, викликані курінням.

Під час свого правління Едуард був відомий як затятий франкофіл і здійснив безліч приватних візитів до Парижа.

Прозваний "Тум-Тум" через свою талію, що постійно збільшувалася, він насолоджувався місцевою кухнею, кабаре і куртизанками.

Профранцузька позиція Едуарда мала свої політичні переваги, оскільки вона проклала шлях до Антанти 1904 року, яка скріпила англо-французький союз за десятиліття до Першої світової війни.

Принц Едвард і Александра Данська в день весілля 1863 року Фото: Wikipedia

Примітно, що правнучка останньої коханки короля "Тум-Тума", Аліси Кеппел, також стала коханою, а потім і дружиною принца Уельського — це Камілла Паркер Боулз, друга дружина короля Чарльза III. Офіційно вважається, що її бабуся народилася від чоловіка Аліси. Едуард VII не визнавав своїми будь-яких дітей, крім народжених у законному шлюбі з Олександрою. У пари було шестеро дітей, вижило п'ятеро.

Нагадаємо, 2021 року в Британії знайшли 121-річну шоколадку, яка весь цей час зберігалася в шоломі учасника англо-бурської війни сера Генрі Едварда Пастон-Бедінгфельда. Шоколадки в обгортці та бляшаній коробочці були особисто замовлені королевою Вікторією і роздавалися британським солдатам для підняття бойового духу.