Десерт к Пасхе: рецепт шоколадных яиц с воздушной начинкой

Шоколадные яйца с нежным муссом внутри и орешками снаружи – десерт, который как нельзя лучше дополнит праздничный пасхальный стол.

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Своим рецептом этой вкуснятины поделилась кулинарный блогер Валерия Велигура.

Шоколадные пасхальные яйца

Ингредиенты:

желатин – 10 гр;

вода – 60 мл;

шоколад – 100 гр;

молоко – 60 мл;

крем-сыр – 100 гр;

сливки 33% – 175 мл;

сахарная пудра – 20 гр.

Для глазури:

шоколад – 200 гр;

растительное масло – 40 мл;

жареный арахис – 40 гр.

Способ приготовления:

Желатин залить холодной водой и оставить на 15 минут. После этого растопить его в микроволновке или на плите.

Залить им шоколад, также добавить горячее молоко и хорошо перемешать, чтобы шоколад полностью растаял. Добавить крем-сыр комнатной температуры и тщательно перемешать венчиком или пробить блендером до однородной консистенции. Оставить мусс остыть до комнатной температуры.

Холодные сливки взбить миксером с сахарной пудрой до легкого загущения. Добавить взбитые сливки в основную массу и перемешать венчиком. Чтобы потом мусс легко вышел из формочек, протрите их салфеткой с маслом. В качестве форм можно использовать крышечки от шоколадных яиц Kinder Joy.

Наполнить формочки муссом и убрать их в морозилку до полной заморозки (1-2 часа). Мусс, оставшийся в миске, за это время загустеет, но его достаточно просто подогреть в микроволновке, хорошо перемешать и продолжить готовить. Этого количества мусса хватает на 14 половинок, то есть 7 шоколадных яиц. Остатками мусса "склеить" половинки яиц между собой и убрать в морозилку еще на 15 мин.

Для глазури шоколад смешать с маслом и растопить в микроволновке или на водяной бане. Добавить измельченные орешки и перемешать.

В замороженные яйца вставить шпажку/зубочистку и один или несколько раз полностью погрузить в глазурь. Удобнее всего это делать в высоком узком стакане.

Дать глазури застыть, выложить на пергамент и убрать в холодильник для размораживания мусса (1-2 часа).

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