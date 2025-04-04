Десерт к Пасхе: рецепт шоколадных яиц с воздушной начинкой
Шоколадные яйца с нежным муссом внутри и орешками снаружи – десерт, который как нельзя лучше дополнит праздничный пасхальный стол.
Своим рецептом этой вкуснятины поделилась кулинарный блогер Валерия Велигура.
Шоколадные пасхальные яйца
Ингредиенты:
- желатин – 10 гр;
- вода – 60 мл;
- шоколад – 100 гр;
- молоко – 60 мл;
- крем-сыр – 100 гр;
- сливки 33% – 175 мл;
- сахарная пудра – 20 гр.
Для глазури:
- шоколад – 200 гр;
- растительное масло – 40 мл;
- жареный арахис – 40 гр.
Способ приготовления:
Желатин залить холодной водой и оставить на 15 минут. После этого растопить его в микроволновке или на плите.
Залить им шоколад, также добавить горячее молоко и хорошо перемешать, чтобы шоколад полностью растаял. Добавить крем-сыр комнатной температуры и тщательно перемешать венчиком или пробить блендером до однородной консистенции. Оставить мусс остыть до комнатной температуры.
Холодные сливки взбить миксером с сахарной пудрой до легкого загущения. Добавить взбитые сливки в основную массу и перемешать венчиком. Чтобы потом мусс легко вышел из формочек, протрите их салфеткой с маслом. В качестве форм можно использовать крышечки от шоколадных яиц Kinder Joy.
Наполнить формочки муссом и убрать их в морозилку до полной заморозки (1-2 часа). Мусс, оставшийся в миске, за это время загустеет, но его достаточно просто подогреть в микроволновке, хорошо перемешать и продолжить готовить. Этого количества мусса хватает на 14 половинок, то есть 7 шоколадных яиц. Остатками мусса "склеить" половинки яиц между собой и убрать в морозилку еще на 15 мин.
Для глазури шоколад смешать с маслом и растопить в микроволновке или на водяной бане. Добавить измельченные орешки и перемешать.
В замороженные яйца вставить шпажку/зубочистку и один или несколько раз полностью погрузить в глазурь. Удобнее всего это делать в высоком узком стакане.
Дать глазури застыть, выложить на пергамент и убрать в холодильник для размораживания мусса (1-2 часа).
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