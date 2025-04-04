Десерт до Великодня: рецепт шоколадних яєць з ніжною начинкою

Шоколадні яйця з ніжним мусом усередині та горішками зовні — десерт, який якнайкраще доповнить святковий великодній стіл.

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Своїм рецептом цієї смакоти поділилася кулінарна блогерка Валерія Велігура.

Шоколадні великодні яйця

Інгредієнти:

желатин – 10 г;

вода – 60 мл;

шоколад – 100 г;

молоко – 60 мл;

крем-сир – 100 г;

вершки 33% – 175 мл;

цукрова пудра – 20 г.

Для глазурі:

шоколад – 200 г;

рослинна олія – 40 мл;

смажений арахіс – 40 г.

Спосіб приготування:

Желатин залити холодною водою і залишити на 15 хвилин. Після цього розтопити його в мікрохвильовці або на плиті.

Залити ним шоколад, також додати гаряче молоко і добре перемішати, щоб шоколад повністю розтанув. Додати крем-сир кімнатної температури і ретельно перемішати вінчиком або пробити блендером до однорідної консистенції. Залишити мус охолонути до кімнатної температури.

Холодні вершки збити міксером із цукровою пудрою до легкого загущення. Додати збиті вершки в основну масу і перемішати вінчиком. Щоб потім мус легко вийшов із формочок, протріть їх серветкою з маслом. Як форми можна використовувати кришечки від шоколадних яєць Kinder Joy.

Наповнити формочки мусом і прибрати їх у морозилку до повної заморозки (1-2 години). Мус, що залишився в мисці, за цей час загусне, але його досить просто підігріти в мікрохвильовій печі, добре перемішати і продовжити готувати. Цієї кількості мусу вистачає на 14 половинок, тобто 7 шоколадних яєць. Залишками мусу "склеїти" половинки яєць між собою і прибрати в морозилку ще на 15 хв.

Для глазурі шоколад змішати з маслом і розтопити в мікрохвильовці або на водяній бані. Додати подрібнені горішки та перемішати.

У заморожені яйця вставити шпажку/зубочистку й один або кілька разів повністю занурити в глазур. Найзручніше це робити у високій вузькій склянці.

Дати глазурі застигнути, викласти на пергамент і прибрати в холодильник для розморожування мусу (1-2 години).

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