Десерт до Великодня: рецепт шоколадних яєць з ніжною начинкою
Шоколадні яйця з ніжним мусом усередині та горішками зовні — десерт, який якнайкраще доповнить святковий великодній стіл.
Своїм рецептом цієї смакоти поділилася кулінарна блогерка Валерія Велігура.
Шоколадні великодні яйця
Інгредієнти:
- желатин – 10 г;
- вода – 60 мл;
- шоколад – 100 г;
- молоко – 60 мл;
- крем-сир – 100 г;
- вершки 33% – 175 мл;
- цукрова пудра – 20 г.
Для глазурі:
- шоколад – 200 г;
- рослинна олія – 40 мл;
- смажений арахіс – 40 г.
Спосіб приготування:
Желатин залити холодною водою і залишити на 15 хвилин. Після цього розтопити його в мікрохвильовці або на плиті.
Залити ним шоколад, також додати гаряче молоко і добре перемішати, щоб шоколад повністю розтанув. Додати крем-сир кімнатної температури і ретельно перемішати вінчиком або пробити блендером до однорідної консистенції. Залишити мус охолонути до кімнатної температури.
Холодні вершки збити міксером із цукровою пудрою до легкого загущення. Додати збиті вершки в основну масу і перемішати вінчиком. Щоб потім мус легко вийшов із формочок, протріть їх серветкою з маслом. Як форми можна використовувати кришечки від шоколадних яєць Kinder Joy.
Наповнити формочки мусом і прибрати їх у морозилку до повної заморозки (1-2 години). Мус, що залишився в мисці, за цей час загусне, але його досить просто підігріти в мікрохвильовій печі, добре перемішати і продовжити готувати. Цієї кількості мусу вистачає на 14 половинок, тобто 7 шоколадних яєць. Залишками мусу "склеїти" половинки яєць між собою і прибрати в морозилку ще на 15 хв.
Для глазурі шоколад змішати з маслом і розтопити в мікрохвильовці або на водяній бані. Додати подрібнені горішки та перемішати.
У заморожені яйця вставити шпажку/зубочистку й один або кілька разів повністю занурити в глазур. Найзручніше це робити у високій вузькій склянці.
Дати глазурі застигнути, викласти на пергамент і прибрати в холодильник для розморожування мусу (1-2 години).
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