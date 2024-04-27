Як бабуся готувала: рецепт смачної сирної паски за сімейним рецептом

У цій смачнючій пасці ідеально поєднуються ваніль і шоколад. А ще в ній є горіхи та родзинки.

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Сирна паска — це вишуканий і дуже смачний десерт, який готують на Великдень. До слова, цього року ми його святкуватимемо 5 травня. І за цим простим рецептом вона готується з двома смаками: ванільним і шоколадним. І варто пам'ятати: інгредієнти страви не піддаються тепловій обробці, тому вкрай важливо використовувати тільки якісні та дуже свіжі продукти.

Сирна паска за сімейним рецептом

Інгредієнти:

сир — 500 г;

вершкове масло — 150 г;

цукор — 110 г;

натуральна ваніль — 1 стручок (або натуральний ванільний цукор — 1 ч. л.);

порошок какао — 4-8 г (необов'язково);

волоські горіхи — 25 г;

темні родзинки без кісточок — 30 г;

коньяк — 25 мл (необов'язково);

одне свіже яйце.

За 2-3 години до приготування паски дістаньте 150 г вершкового масла з холодильника, щоб воно стало м'яким.

Підготуйте чисті марлю і форму для паски. І викладіть форму чистою трохи вологою марлею або тканиною.

Волоські горіхи прожарте на пательні кілька хвилин, очистіть горіхи від лушпиння і крупно порубайте.

Родзинки помийте і на кілька хвилин залийте окропом, а потім обсушіть на паперовій серветці. Якщо хочете, можна вимочити родзинки в коньяку, ромі, або іншому алкоголі.

Якщо Ви використовуєте в рецепті стручок ванілі, розріжте його гострим ножем навпіл і вийміть м'якоть. Додайте її до цукру.

Яйце помийте та обсушіть. Відокремте жовток від білка. Білок нам не знадобиться. Ложкою розітріть жовток із цукром і м'якоттю стручка ванілі (або ванільним цукром), додайте розм'якшене вершкове масло.

Якщо не використовуєте в рецепті яйце, то спочатку ретельно розітріть вершкове масло з цукром і ваніллю. Потім додайте сир, протираючи його в миску за допомогою ложки (краще — дерев'яної) невеликими порціями через дрібне сито. Змішайте все до однорідності.

Розділіть сирну масу, що вийшла, на дві нерівні частини: у меншу (близько 200 г) додайте какао, просіяне через сито, і крупно порізані горіхи, а в іншу покладіть родзинки.

Викладіть обидві порції сиру у форму, закрийте паску вільними кінцями марлі й накрийте додатково двома шарами харчової поліетиленової плівки, потім поставте зверху вантаж і відправте форму в холодильник приблизно на 48 годин.

Готову паску викладіть на сервірувальну тарілку і прикрасьте на свій смак.

Важливо: у цій пасці за оригінальним рецептом використовується сирий яєчний жовток. Він надає ніжності та бархатистості. Але якщо боїтеся використовувати яйця без термічної обробки, можете жовток у паску не додавати. На її смаку це особливо не позначиться.

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