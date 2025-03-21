"Не умел читать": оператор БПЛА из 3-й ОШБр объяснил, почему брал оккупанта в плен шоколадкой

Подразделение Mosquitos впервые взяло врага в плен с помощью дрона. Пленный прошел пешком 2 км до украинской позиции фактически из тыла противника.

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Во время боев в Харьковской области подразделение Mosquitos Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины взяло в плен российского солдата РФ, сбросив с дрона шоколадку. Сначала ему написали записку на русском языке, но выяснилось, что оккупант не умеет читать, поэтому пришлось рисовать инструкцию, как сдаться в плен ВСУ, на шоколадном батончике. Об этом оператор БПЛА 3-й ОШБр рассказал порталу LIGA.net, где он работал журналистом до того, как присоединился к Силам обороны.

В подразделении сообщали, что россиянин увидел, как от сбросов с украинских дронов гибнут его товарищи, и сделал из бинта "белый флаг", чтобы сдаться в плен.

"Вместо боеприпаса получил шоколадку, инструкцию и двинулся за "птичкой", — рассказали в пресс-службе бригады.

Оператор дрона объяснил, что шоколадка была из шведского сухпайка. Сначала россиянину сбросили еду с инструкцией действий на русском языке.

"Но когда он ее поднял, мы поняли, что он явно не умеет читать. Он продемонстрировал нам это жестами. Поэтому я решил, что надо сделать ему "наскальный рисунок", — рассказал украинский боец.

"Схему" нарисовали на шоколадке: изобразили дрон, человека и расстояние в 2 км, которое нужно было преодолеть до украинской позиции. Отмечается, что подразделение Mosquitos вывезло эту группу оккупантов почти фактически из тыла россиян.

По словам оператора БПЛА 3-й штурмовой, это был первый раз, когда его подразделение взяло противника в плен с помощью дрона, хотя после этого был еще подобный случай.

"То есть можно сказать, что такие случаи участились. Это связано с насыщенностью дронов на поле боя и с тем, насколько эффективно это средство в плане поражения", — пояснил военный.

Напомним, 19 марта в Киевском областном ТЦК и СП рассказали, что военнослужащий с позывным Fox полтора суток один держал позицию под обстрелами российских оккупантов в Донецкой области.

13 марта спикер 13-й бригады НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев рассказал, что оккупанты группами сдаются в плен в Харьковской области.