"Не вмів читати": оператор БПЛА з 3-ї ОШБр пояснив, чому брав окупанта в полон шоколадкою

Підрозділ Mosquitos вперше взяв ворога в полон за допомогою дрона. Полонений пройшов пішки 2 км до української позиції фактично з тилу противника.

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Під час боїв у Харківській області підрозділ Mosquitos Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України взяв у полон російського солдата РФ, скинувши з дрона шоколадку. Спочатку йому написали записку російською мовою, але з'ясувалося, що окупант не вміє читати, тому довелося малювати інструкцію, як здатися в полон ЗСУ, на шоколадному батончику. Про це оператор БПЛА 3-ї ОШБр розповів порталу LIGA.net, де він працював журналістом до того, як доєднався до Сил оборони.

У підрозділі повідомляли, що росіянин побачив, як від скидів з українських дронів гинуть його товарищі, та зробив із бинта "білий прапор", щоб здатися в полон.

"Замість боєприпасу отримав шоколадку, інструкцію і рушив за "пташкою", — розповіли в пресслужбі бригади.

Оператор дрона пояснив, що шоколадка була зі шведського сухпайка. Спочатку росіянину скинули їжу з інструкцією дій російською мовою.

"Але коли він її підняв, ми зрозуміли, що він явно не вміє читати. Він продемонстрував нам це жестами. Тож я вирішив, що треба зробити йому "наскельний малюнок", — розповів український боєць.

"Схему" намалювали на шоколадці: зобразили дрон, людину та відстань у 2 км, яку потрібно було здолати до української позиції. Зазначається, що підрозділ Mosquitos вивіз цю групу окупантів майже фактично з тилу росіян.

За словами оператора БПЛА 3-ї штурмової, це був перший раз, коли його підрозділ взяв противника в полон за допомогою дрона, хоча після цього був іще подібний випадок.

"Тобто можна сказати, що такі випадки почастішали. Це пов'язано з насиченістю дронів на полі бою і з тим, наскільки ефективний цей засіб у плані ураження", — пояснив військовий.

Нагадаємо, 19 березня у Київському обласному ТЦК та СП розповіли, що військовослужбовець з позивним Fox півтори доби один тримав позицію під обстрілами російських окупантів у Донецькій області.

13 березня речник 13-ї бригади НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов розповів, що окупанти групами здаються в полон у Харківській області.