"Без жодного пострілу": окупанти групами здаються в полон, — військовий

Речник "Хартії" Володимир Дегтярьов підкреслив, що йдеться не лише про рядовий склад. З його слів, ситуація на Харківщині змінилась, і на це вплинули два фактори.

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Ситуація у Харківській області дещо покращилася, а російські окупанти групами здаються у полон. Про це 13 березня в ефірі телеканалу "Київ" повідомив речник 13-ї бригади НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов.

З його слів, загалом на північ від Харкова на ділянці відповідальності "Хартії" стало умовно спокійніше, принаймні для українських сил.

"Це зумовлено з одного боку погодними умовами. Тане сніг, йдуть дощі, стає складніше пересуватися, стає складніше пересуватися колісною технікою. Рух гусеничної техніки дуже сильно обмежений, тому що повітря контролюється як ворогом, так і нами", — пояснив військовослужбовець.

Через це на Харківщині стало менше руху. Іншим фактором, який впливає на ситуацію, є морально-психологічний стан. У ворога він сильно погіршився.

"Тільки за останній тиждень декілька груп військовослужбовців РФ здалися у полон. Практично без жодного пострілу з нашого боку, якщо не враховувати постійний тиск дронами, скидами, артилерією і руйнування всієї їхньої логістики", — розповів Дегтярьов.

Він підкреслив, що бійці ЗС РФ готові здаватись, і це бачать захисники.

"При чому навіть не тільки рядовий склад — солдати, а й сержанти й навіть один офіцер", — зауважив речник.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував ситуацію у Курській області РФ. З його слів, у передмістях Суджі точаться активні бої, а російські війська зазнають "значних втрат".

Керівник ЦПД Андрій Коваленко пояснив, що ситуація на Курщині напружена й динамічна. У Генштабі ЗСУ проінформували, що за добу були відбиті п’ять ворожих атак, ще дев’ять боєзіткнень тривали.